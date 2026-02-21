  1. استانها
  2. سمنان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

همتی: گرمسار در نوروز ۱۴۰۵ ویترین گردشگری غرب استان سمنان شود

همتی: گرمسار در نوروز ۱۴۰۵ ویترین گردشگری غرب استان سمنان شود

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و بومگردی شهرستان، از میراث فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌ای ویژه برای افزایش ماندگاری مسافران نوروزی تدوین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در نشست شورای اداری گرمسار به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی بیان کرد: یکی از مطالبات ستاد انتخابات از دستگاه های اجرایی شهرستان، مقوله ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز ستاد انتخابات است که دستگاه های اجرایی با این ستاد باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۴۰ خودرو در مجموعه ستاد انتخابات شهرستان گرمسار مورد نیاز است، تاکید کرد: این ماشین آلات باید از طریق ادارات دولتی ما تامین شود که البته تا کنون ۱۲ اداره به این مطالبه ستاد انتخابات پاسخ داده و مابقی ادارات و نهادها باقی مانده‌اند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه تامین خودروهای مورد نیاز انتخابات در سال جاری طبق فهرستی که در انتخابات دور گذشته احصا شده، صورت خواهد گرفت، گفت: در مقوله نیروی انسانی نیز ستاد انتخابات نیازمند تعدادی از افراد برای صندوق ها، بازرسان و ... است که حتماً در این زمینه نیز ادارات دولتی شهرستان گرمسار کمال همکاری را با ستاد انتخابات داشته باشند.

همتی همچنین از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا در زمینه اجرای مصوبات ستاد تسهیل خدمات سفرهای نوروزی، اقدامات لازم را صورت دهند و گفت: معمولاً مسیرهایی که بیشتر مورد استفاده مسافران نوروزی قرار می گیرد، از لحاظ امکانات و زیبا سازی و تنظیف باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد همچنین آموزش و پرورش زیرساخت های اسکان مسافران نوروزی را با جدیت دنبال کند.

وی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی در راستای معرفی اماکن تاریخی و گردشگری، بومگردی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری گرمسار، باید تلاش ویژه داشته باشد، افزود: باید تلاش کرد تا شرایط ماندگاری مسافران نوروزی در گرمسار را ارتقا داد.

کد خبر 6755677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها