دادستان قرچک: از تغییر کاربری ۵ هکتار از اراضی پارک جنگلی جلوگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب قرچک، از جلوگیری از تغییر کاربری حدود ۵ هکتار از اراضی ملی پارک جنگلی این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش این زمین‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته او، پس از شناسایی تعرض صورت‌گرفته به اراضی پارک جنگلی قرچک، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان قرار گرفت و این پرونده هم‌زمان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان نیز مطرح شد.

دادستان عمومی و انقلاب قرچک افزود: با پیگیری‌های قضایی انجام‌شده، از تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده جلوگیری شده و اراضی موردنظر به وضعیت پیشین بازگردانده شده است.

غلامی تأکید کرد این اقدام موجب صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اموال بیت‌المال به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد تومان شده است.