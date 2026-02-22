شناسایی و پلمب کلینیک دندانپزشکی غیرمجاز در نارمک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و پلمب یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در شرق تهران خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در اواسط دیماه سال جاری، پروندهای از شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران با موضوع مداخله در امر پزشکی و تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز به پلیس آگاهی واصل شد که بهدلیل حساسیت موضوع، رسیدگی به آن بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم مبارزه با جعل قرار گرفت.
سردار گودرزی افزود: در جریان اقدامات اطلاعاتی، محلی تحت عنوان کلینیک دندانپزشکی در محدوده نارمک، خیابان دردشت شناسایی و بلافاصله با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تیمی از کارآگاهان بههمراه نماینده این دانشگاه به محل اعزام شدند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از محل، چهار نفر حضور داشتند و مقادیر قابل توجهی تجهیزات و اقلام پزشکی مرتبط با امور دندانپزشکی کشف شد که با نظر نماینده دانشگاه ضبط و فعالیت محل غیرقانونی اعلام شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، محل مذکور پلمب و متهمان جلب و تحت نظر قرار گرفتند. بررسیها و تحقیقات اولیه نشان داد افراد دستگیرشده فاقد مدارک تحصیلی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح بوده و اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز دندانپزشکی از جمله کامپوزیت میکردند.
سردار گودرزی خاطرنشان کرد: تبلیغات این مرکز از طریق فضای مجازی انجام میشد و شهروندان پس از تماس تلفنی، به محل هدایت میشدند. پس از معاینه اولیه، مبالغی بین ۵ تا ۱۸ میلیون تومان از مراجعان دریافت و وجوه حاصله به حساب یکی از متهمان واریز میشد.
وی افزود: محل مذکور از اوایل مهرماه سال جاری اجاره و هر یک از متهمان با نقشهای مشخص از جمله مسئولیت محل، انجام اقدامات درمانی، حفاظت و امور پذیرش فعالیت داشتهاند. همچنین مشخص شد متهم اصلی طی سالهای گذشته در مناطق مختلف تهران نیز به این فعالیت غیرقانونی اشتغال داشته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به شناسایی شکات گفت: تاکنون ۲۳ نفر از شهروندان بهعنوان شاکی شناسایی، شکایات آنان اخذ و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدهاند.
سردار گودرزی در پایان اظهار کرد: متهمان با صدور قرار قانونی، بهمنظور انجام تحقیقات تکمیلی پرونده، در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.
