به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «لاله کبود» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرشاد کارخانی، از یکشنبه ۳ اسفند، ساعت ۲۱ در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌ نت به نمایش درمی‌آید.

«لاله کبود» که در سال ۱۴۰۲ تولید شده است، مانند دیگر آثار کارخانی، موضوعی اجتماعی دارد و محصول سینمای مستقل به حساب می‌آید و هفتمین فیلم سینمایی این کارگردان است. فیلمنامه این فیلم توسط کارخانی و حمید غلامی نوشته شده است.

در «لاله کبود» بازیگرانی نظیر محسن غفاری، مهتاب نویدی، شکیلا سماواتی، سوگل خالقی، حسین زینلی، صبا فدایی، حمید رحیمی، امیر نویدی، بشیر ادریسی، رویا محمدی و چندی از هنرمندان دیگر به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تولید: سهیل خوش باطن، فیلمنامه: مهرشاد کارخانی، حمید غلامی، مجری طرح: سید محمد کشمیری، مدیر فیلمبرداری: منصور عبدرضایی، مدیرصدابرداری: مازیار شیخ محبوبی، مونتاژ: سمیرا غلامزاده، موسیقی: نیما اورکی، طراحی و ترکیب صدا: علی غرابی طهرانی و رضا غرابی طهرانی، طراح صحنه و لباس: مهرشاد کارخانی و سوگل خالقی، طراح چهره پردازی: سوزان حقیقی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بهشاد حجاران، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی و بهار قدمی، جانشین تولید: صبا فدایی، عکس: عباس ابهری، پوستر: امین شفیعی و منشی صحنه: سمیرا سلیمانی.

بلیت این فیلم ۱۰۰ هزار تومان است و برای تهیه آن نیاز به خرید اشتراک فیلم نت نیست.