قیمت آش و حلیم به مناسبت ماه رمضان در ساوجبلاغ اعلام شد

مهدی مستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: آش و حلیم بهعنوان یک وعده غذایی هرساله در ماه مبارک رمضان مورد تقاضای شهروندان میباشد از همین رو اتحادیه تالارداران و اغذیهفروشان در آغاز این ماه مبارک قیمت آن را اعلام میکند.
وی در ادامه افزود: طبق برآوردهای کارشناسی قیمت آش رشته بدون ظرف ۲۰۰ و با ظرف ۲۳۰ هزار تومان، آش شعله قلم بدون ظرف ۳۰۰ و با ظرف ۳۳۰ هزار تومان و حلیم با ظرف ۳۳۰ و بدون ظرف ۳۰۰ هزار تومان نرخگذاری شده است.
رئیس اتحادیه تالارداران و اغذیهفروشان شهرستان ساوجبلاغ در خاتمه تأکید کرد: مردم میتوانند برای اعلام گزارشهای مربوط به گرانفروشی و کمفروشی با شماره ۴۴۲۲۴۱۳۳ (اتاق اصناف ساوجبلاغ) تماس بگیرند و همچنین سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و سامانه ۱۲۴ (سازمان حمایت از مصرفکنندگان) آماده دریافت شکایات مردمی است.
