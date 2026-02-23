محورهای ارتباطی آذربایجان غربی برای ترددهای نوروزی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری عصر دوشنبه در ششمین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان با تأکید بر ضرورت همافزایی واقعی بین دستگاههای اجرایی برای اجرای شایسته طرح نوروزی، اظهار کرد: در حوزه ایمنی راهها برای نقاط پرحادثه شیوهنامه و دستورالعملهای مشخصی وجود دارد و تاکنون ۵۶ نقطه حادثهخیز در سطح استان حذف شده است.
وی تصریح کرد: سایر نقاط شناساییشده با همکاری پلیس راه نیز بهتدریج رفع میشود و در مواردی که امکان اصلاح اساسی تا پایان سال فراهم نباشد، اقدامات آشکارسازی و آرامسازی ترافیکی تا ایام نوروز انجام خواهد شد.
شکری از انعقاد قرارداد خطکشی در تمامی شهرستانهابرای نورووز۱۴۰۵ خبر داد و افزود: هرچند تخصیص اعتبارات ملی و استانی مطلوب نیست، اما در صورت مساعد بودن شرایط جوی، بهویژه در ورودی شهرها، عملیات خطکشی اجرا میشود.
۶۹ اکیپ راهداری تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در محورهای آذربایجان غربی مستقر می شود
وی با تاکید به اینکه محورهای استان از کمترین میزان نیاز به چالهپرکنی برخوردارند، یادآورشد: قرارداد ۱۰ میلیارد تومانی آسفالت سرد کیسهای منعقد شده و نخستین محموله به میاندوآب، چهاربرج و محور برهان ارسال شده است همچنین تا پایان سال عملیات چالهپرکنی در محورهای مورد نیاز اجرا خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۶۹ اکیپ راهداری در گردنهها و راهدارخانهها تا ۱۵ فروردین مستقر خواهند بوداظهارکرد: مرکز مدیریت راهها بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و ۴۳ دوربین نظارتی و ۳۶دوربین کنترل سرعت نیز محورهای استان تردد ها را پایش میکنند.
وی با اشاره به فعالیت ۳۷ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی دارای پروانه بهرهبرداری دراستان گفت: حدود ۶۰ درصد این مجتمعها در وضعیت مطلوب قرار دارند و در صورت عدم رفع نواقص از سوی سایر مجتمعها، سهمیه سوخت آنها قطع خواهد شد.
شکری همچنین بر ضرورت زیباسازی و پاکسازی ورودی شهرها و جمعآوری نخالههای حاشیه راهها تأکید و گفت: برای اینکه عملکرد اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای در این حوزه بخوبی منعکس شود نیازمند همکاری وهم افزایی شهرداران و فرمانداران در این زمینه هستیم.
آمادگی ۷ مرکز معاینه فنی در آذربایجان غربی برای ایام نوروز
وی از آمادگی ۷ مرکز معاینه فنی در استان برای ایام نوروز خبر داد و گفت: در سالجاری ۹۳هزار و ۵۰۳ دستگاه خودروی سنگین به این مراکز مراجعه کردهاند که از این تعداد ۷۴ هزار و ۶۰۵ وسیله نقلیه سنگین در تست های معاینه فنی قبول شدند و ۱۸ هزار و ۸۹۸ دستگاه نیز به دلیل داشتن نقص فنی نتوانستند نمره قبولی دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه پیشفروش بلیتها از ابتدای اسفند بهصورت حضوری و غیرحضوری آغاز شده ایت، خاطرنشان کرد: ۳۴۰۵ دستگاه وسیله نقلیه عمومی برای خدماترسانی در ایام نوروز در پایانهها ی مسافربری استان آماده انتقال مسافران هستند .
وی با بیان اینکه سالانه بین یک تا یکونیم میلیون مسافر ازپایانه های مرزی استان تردد میکنند، گفت: برای نوروز۱۴۰۵محورهای منتهی به پایانههای مرزی استان با اجرای عملیات راهداری ایمنسازی میشوند.
محور برهان از محورهای حادثهخیز آذربایجان غربی است
شکری با اشاره به اینکه محور برهان نیز از محورهای حادثهخیز استان است، تصریح کرد: در برخی پیج های این محور باوجود نبود بودجه ملی و کافی نبودن بودجه استانی سرعت کاه استاندارد و گاردریل نصب شده که این فرایند نیز تا ایمن سازی کامل ادامه خواهد داشت همچنین با توجه به نیاز محور و کمک به کاهش حجم ترافیک لازم است این محور ۴ خطه شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با تاکید به اینکه در سال جاری ۵۵ کیلومتر نیوجرسی در سطح محورهای استان اجرا شده است ادامه داد: برای کاهش تصادفات جادهای علاوه بر ایمنسازی محورها، توجه به فرهنگسازی، تشدید نظارت و کنترل و همافزایی دستگاههای اجرایی ضروری است.
آذربایجان غربی مهیای میزبانی از مسافران نوروزی
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست برلزوم آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی تاکید کرد.
یاسر رهبردین با بیان اینکه با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تمهیدات لازم وجدی برای این ایام ونیز تعطیلات نوروزی گرفته شود و افزود: شهرداران با همکاری پایانهها وراهداری بصورت مشارکتی نسبت به آسفالت ورودیهای شهرهای استان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین برضرورت همکاری و تعامل فرمانداران با نیروی انتظامی درراستای کاهش تصادفات تأکید کرد.
سرهنگ حاتم ابراهیمی فرمانده پلیس راهور آذربایجان غربی هم دراین جلسه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رتبه دوازدهم کشوری رادر زمینه تصادفات فوتی و جرحی به خود اختصاص داده است گفت:درسالجاری میزان فوتیهای تصادفات درون شهری دراستان نسبت به سال قبل ۷درصد افزایش دارد.
سرهنگ رضا پناهی مقدم رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان هم گفت: جادههای شهید کلانتری، قطور، گلمان، ایواوغلی به قره ضیاالدین وبرهان ازجمله محورهای بحرانی استان هستند که باید از سوی دستگاههای دخیل نواقص آنها هرچه سریعتر مرتفع شود.
