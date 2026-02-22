  استانها
  2. البرز
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

قطع موقت گاز در دو منطقه فردیس و رجایی شهر کرج در روز دوشنبه ۴ اسفند

کرج - مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از قطع موقت جریان گاز در مناطقی از فردیس و رجایی شهر کرج در روز دوشنبه چهارم اسفند به دلیل انجام تعمیرات و توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.

سید رضا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به‌منظور انجام عملیات تعمیرات، بهسازی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان فردیس و کرج در روز دوشنبه چهارم اسفند به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات این قطعی، افزود: در شهرستان فردیس، شهرک اسکویی، فلکه دوم و خیابان سرو از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ قطع گاز خواهند داشت.

غفاریان ادامه داد: همچنین در منطقه رجایی شهر کرج، محدوده بلوار استقلال شمالی حدفاصل خیابان پنجم تا هشتم، خیابان‌های پنجم، ششم و هفتم شرقی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ با قطع موقت گاز مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با عذرخواهی از مشترکان این مناطق به دلیل بروز این وقفه، تصریح کرد: این عملیات در راستای ارتقای پایداری شبکه، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی انجام می‌شود.

غفاریان از شهروندان خواست در مدت‌زمان اعلام‌شده، ضمن رعایت نکات ایمنی، از دست‌کاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و پس از وصل مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیرهای داخلی اطمینان حاصل کنند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مشترکان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با سامانه ۱۹۴ تماس حاصل کنند.

کد خبر 6756246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها