قطع موقت گاز در دو منطقه فردیس و رجایی شهر کرج در روز دوشنبه ۴ اسفند

سید رضا غفاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بهمنظور انجام عملیات تعمیرات، بهسازی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان فردیس و کرج در روز دوشنبه چهارم اسفند بهصورت موقت قطع خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این قطعی، افزود: در شهرستان فردیس، شهرک اسکویی، فلکه دوم و خیابان سرو از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ قطع گاز خواهند داشت.
غفاریان ادامه داد: همچنین در منطقه رجایی شهر کرج، محدوده بلوار استقلال شمالی حدفاصل خیابان پنجم تا هشتم، خیابانهای پنجم، ششم و هفتم شرقی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ با قطع موقت گاز مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با عذرخواهی از مشترکان این مناطق به دلیل بروز این وقفه، تصریح کرد: این عملیات در راستای ارتقای پایداری شبکه، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خدماترسانی انجام میشود.
غفاریان از شهروندان خواست در مدتزمان اعلامشده، ضمن رعایت نکات ایمنی، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و پس از وصل مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیرهای داخلی اطمینان حاصل کنند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مشترکان در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانند با سامانه ۱۹۴ تماس حاصل کنند.
