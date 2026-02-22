۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

قیمت زولبیا و بامیه در شهرستان ساوجبلاغ اعلام شد

ساوجبلاغ - رئیس اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان ساوجبلاغ قیمت زولبیا و بامیه درجه‌یک و معمولی را به مناسبت ماه مبارک رمضان در شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد.

محمد درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هرساله به مناسبت ماه مبارک رمضان و به دلیل تقاضای بالای شهروندان قیمت زولبیا و بامیه توسط اتحادیه قنادان و نانوایان اعلام می‌شود.

وی در ادامه افزود: زولبیا و بامیه درجه‌یک به قیمت ۴۳۰ هزار تومان و معمولی به قیمت ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان ساوجبلاغ تأکید کرد: مردم می‌توانند برای اعلام گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی با شماره ۴۴۲۲۴۱۳۳ (اتاق اصناف ساوجبلاغ) تماس بگیرند و همچنین سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و سامانه ۱۲۴ (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان) آماده دریافت شکایات مردمی است.

