  1. استانها
  2. البرز
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

توقیف محموله غیرمجاز مرغابی در فردیس

توقیف محموله غیرمجاز مرغابی در فردیس

فردیس - فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان البرز از کشف و جلوگیری از انتقال غیرمجاز سه قطعه مرغابی در پایانه شهید کلانتری کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن ثریا با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر خریدوفروش و حمل غیرمجاز حیات‌وحش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت و اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان فردیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران یگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و حضور به‌موقع در پایانه شهید کلانتری کرج، موفق به کشف سه قطعه مرغابی شامل یک قطعه تنجه و دو قطعه خوتکا شدند که متخلفان قصد انتقال آن‌ها را از یکی از استان‌های مرزی کشور به مقصد استانی در غرب کشور داشتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان البرز تصریح کرد: با هوشیاری مأموران، از جابه‌جایی این گونه‌های ارزشمند جلوگیری به عمل آمد و پرندگان مکشوفه برای تیمار و نگهداری به مرکز مجاز منتقل شدند.

ثریا در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم برای شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی انجام‌شده و پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد.

کد خبر 6756320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها