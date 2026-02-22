توقیف محموله غیرمجاز مرغابی در فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن ثریا با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر خریدوفروش و حمل غیرمجاز حیات‌وحش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت و اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان فردیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران یگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و حضور به‌موقع در پایانه شهید کلانتری کرج، موفق به کشف سه قطعه مرغابی شامل یک قطعه تنجه و دو قطعه خوتکا شدند که متخلفان قصد انتقال آن‌ها را از یکی از استان‌های مرزی کشور به مقصد استانی در غرب کشور داشتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان البرز تصریح کرد: با هوشیاری مأموران، از جابه‌جایی این گونه‌های ارزشمند جلوگیری به عمل آمد و پرندگان مکشوفه برای تیمار و نگهداری به مرکز مجاز منتقل شدند.

ثریا در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم برای شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی انجام‌شده و پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد.