  1. استانها
  2. البرز
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

سؤال روز چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان البرز اعلام شد

کرج -سؤال روز چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان در استان البرز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محوریت سؤال روز چهارم طرح زندگی با آیه‌ها، مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان‌شده است؟

۱. خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است

۲. شیطان میان مؤمنان جدایی می‌اندازد

۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴. کمک به فقرا و نیازمندان

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۰۹ ارسال کنند.

هرروز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

کد خبر 6756191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

