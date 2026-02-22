به گزارش خبرنگار مهر، محوریت سؤال روز چهارم طرح زندگی با آیه‌ها، مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان‌شده است؟

۱. خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است

۲. شیطان میان مؤمنان جدایی می‌اندازد

۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴. کمک به فقرا و نیازمندان

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۰۹ ارسال کنند.

هرروز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز میلیون ریالی اهدا خواهد شد.