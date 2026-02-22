۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

حضور امام‌ جمعه کرج در مسجد محمد شهر در قالب طرح تکریم مساجد آسیب‌دیده

کرج - دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان البرز از برگزاری پنجمین هفته طرح یکشنبه‌های علوی و فاطمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان در مساجد آسیب‌دیده از حوادث تروریستی دی‌ماه خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میثم مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفته پنجم طرح یکشنبه‌های علوی و فاطمی، اظهار کرد: در ادامه حضور میدانی نماینده ولی‌فقیه در استان در مساجدی که در حوادث تروریستی دی‌ماه سال جاری توسط فتنه‌گران و آشوبگران مورد تعرض و آتش‌سوزی قرار گرفتند، این هفته مراسم در مسجد جامع محمد شهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با بهره‌مندی از کلام و بیانات آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج همراه خواهد بود.

مؤمنی ادامه داد: در این مراسم معنوی، مدح مولای متقیان و مناجات خوانی توسط کربلایی محمد بهرامی انجام می‌شود و نماز مغرب و عشا نیز به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان اقامه خواهد شد.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان البرز تصریح کرد: این آیین روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد جامع محمد شهر واقع در جاده ماهدشت، ابتدای بلوار بهشتی برگزار می‌شود و در پایان نیز سفره افطاری ساده برای نمازگزاران برپا خواهد بود.

مؤمنی هدف از اجرای طرح هفتگی یکشنبه‌های علوی و فاطمی را تقویت روحیه همدلی، حمایت از پایگاه‌های عبادی آسیب‌دیده و ترویج معارف علوی و فاطمی و سبک زندگی دینی با محوریت نهج‌البلاغه شریف عنوان کرد و گفت: حضور مستمر نماینده ولی‌فقیه در این مساجد، پیام روشنی از ایستادگی، همبستگی و توجه ویژه به سنگرهای عبادی و مردمی در برابر اقدامات تخریبی دشمنان است.

کد خبر 6756275

