حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میثم مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفته پنجم طرح یکشنبه‌های علوی و فاطمی، اظهار کرد: در ادامه حضور میدانی نماینده ولی‌فقیه در استان در مساجدی که در حوادث تروریستی دی‌ماه سال جاری توسط فتنه‌گران و آشوبگران مورد تعرض و آتش‌سوزی قرار گرفتند، این هفته مراسم در مسجد جامع محمد شهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با بهره‌مندی از کلام و بیانات آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج همراه خواهد بود.

مؤمنی ادامه داد: در این مراسم معنوی، مدح مولای متقیان و مناجات خوانی توسط کربلایی محمد بهرامی انجام می‌شود و نماز مغرب و عشا نیز به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان اقامه خواهد شد.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان البرز تصریح کرد: این آیین روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد جامع محمد شهر واقع در جاده ماهدشت، ابتدای بلوار بهشتی برگزار می‌شود و در پایان نیز سفره افطاری ساده برای نمازگزاران برپا خواهد بود.

مؤمنی هدف از اجرای طرح هفتگی یکشنبه‌های علوی و فاطمی را تقویت روحیه همدلی، حمایت از پایگاه‌های عبادی آسیب‌دیده و ترویج معارف علوی و فاطمی و سبک زندگی دینی با محوریت نهج‌البلاغه شریف عنوان کرد و گفت: حضور مستمر نماینده ولی‌فقیه در این مساجد، پیام روشنی از ایستادگی، همبستگی و توجه ویژه به سنگرهای عبادی و مردمی در برابر اقدامات تخریبی دشمنان است.