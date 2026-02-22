پخش مستند «میراث آبی طهران» از شبکه تهران

به گزارش‌ خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مستند تلویزیونی «میراث آبی طهران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیداحمد مصطفوی با موضوع تاریخ آلودگی تهران و اجرای کلان‌طرح فاضلاب پایتخت، از امروز یکشنبه سوم اسفند، یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

این مستند با نگاهی تاریخی، مخاطب را از تهرانِ قدیم در زمان قنات‌ها، جوی‌های روباز و چاه‌های جذبی تا امروز که شبکه‌ای گسترده از جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در حال خدمت‌رسانی است، همراهی می‌کند.

مستند «میراث آبی طهران» نشان می‌دهد که چگونه نبود شبکه منسجم فاضلاب در دهه‌های گذشته، موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی، شیوع بیماری‌ها و افت کیفیت زندگی شهروندان شده بود؛ بحرانی که سال‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات ریشه‌دار پایتخت شناخته می‌شد.

این مستند در رویکرد دیگر، تهران پس از انقلاب اسلامی را روایت می‌کند؛ زمانی که سلامت عمومی و عدالت شهری در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت و کلان‌طرح فاضلاب تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی کشور کلید خورد.

یکی از بخش‌های مهم «میراث آبی طهران»، معرفی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران و تشریح فرآیند علمی تصفیه است؛ فرآیندی که امروز نقش مهمی در کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی، کنترل بوی نامطبوع و استفاده مجدد از پساب برای آبیاری فضای سبز و مصارف صنعتی ایفا می‌کند. این دستاوردها، تهران را در مسیر توسعه پایدار و مدیریت علمی منابع آب قرار داده است.

از طرفی این اثر به نقش مردم در موفقیت طرح می‌پردازد؛ از تردیدهای اولیه در اتصال به شبکه فاضلاب تا مشارکت گسترده شهروندان و مشاهده آثار ملموس بهبود کیفیت زندگی در محلات مختلف تهران.