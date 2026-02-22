به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی صبح یکشنبه در نشست تبیینی طرح «زندگی با آیه ها» برای بانوان دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سالهای گذشته دغدغهای جدی در میان علما، مفسران و اندیشمندان دینی شکل گرفت مبنی بر اینکه قرآن کریم نباید صرفاً در برخی مراسمها همچون سفره عقد یا آیینهای ترحیم مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به عنوان برنامه جامع زندگی در متن حیات فردی و اجتماعی مسلمانان جاری شود.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب با بیان اینکه در مقاطعی از زمان، جامعه از کارکرد اصلی قرآن فاصله گرفته بود، افزود: لازم است به سیره صدر اسلام بازگردیم؛ زمانی که آیات الهی بهصورت واقعی در تصمیمگیریها، رفتارها و سبک زندگی مردم نقشآفرین بود.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب ادامه داد: بر همین اساس طرح «زندگی با آیهها» طراحی و اجرا شد که خوشبختانه در سطح کشور با استقبال گستردهای مواجه شده و بازخوردهای بسیار مثبتی به همراه داشته است.
حسینی با اشاره به اینکه در این طرح هر سال ۳۰ آیه منتخب محور برنامههای فرهنگی قرار میگیرد، تصریح کرد: گرچه اوج اجرای این طرح در ماه مبارک رمضان است، اما «زندگی با آیهها» مختص این ماه نیست و باید در طول سال استمرار داشته باشد.
وی هدف اصلی این طرح را جاریسازی مفاهیم قرآن در زندگی روزمره مردم عنوان کرد و گفت: باید به مرحلهای برسیم که آیات قرآن در رفتار، گفتار، محیط کار و خانواده ما حضور ملموس داشته باشد و بتوانیم در موقعیتهای مختلف زندگی به آیات الهی استناد کنیم.
حسینی از راهاندازی دو پایگاه اینترنتی در این زمینه خبر داد و بیان کرد: سایت «زندگی با آیهها» به ارائه آمار و گزارشهای طرح میپردازد و سایت «محصولات زندگی با آیهها» نیز مجموعهای کامل از محتواهای مکتوب، پوسترهای لایهباز، کتابچهها، پادکستها، انیمیشنها و سایر محصولات فرهنگی را در اختیار علاقهمندان و فعالان این حوزه قرار میدهد.
وی با تأکید بر نقش «سفیران آیهها» در گسترش این فرهنگ اظهار کرد: هر فرد میتواند در جایگاه خود، چه در محیط خانواده و چه در محیط کار، مروج مفاهیم قرآنی باشد؛ از یک مادر خانهدار گرفته تا کارمند یا راننده تاکسی، همگی میتوانند با بهرهگیری از محتواهای تولیدشده، زمینه انس بیشتر با قرآن را فراهم کنند.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب همچنین به اجرای «کار ویژه» استان خراسان جنوبی در این طرح اشاره کرد و گفت: این برنامه به گونهای طراحی شده که همه اعضای خانواده، از کودکان تا سالمندان، در فرآیند انس با قرآن مشارکت داشته باشند.
حسینی در پایان از راهاندازی اپلیکیشن «زندگی با آیهها» خبر داد و خاطرنشان کرد: این نرمافزار امکان شرکت در مسابقات کوتاه، جمعآوری امتیاز و حضور در قرعهکشی پایانی را برای کاربران فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در تعمیق ارتباط مردم با آیات الهی ایفا کند.
نظر شما