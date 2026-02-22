«زندگی با آیه ها»در مدارس آذربایجان غربی؛ وقتی قرآن تمرین همدلی می شود

خبرگزاری مهر- گروه استانها- سکینه اسمی: ماه مبارک رمضان فرصتی طلایی برای تقویت انس با قرآن و درک پیام‌های اخلاقی و اجتماعی آن است، در آذربایجان غربی، طرح ملی «زندگی با آیه» دانش‌آموزان را هر روز با یک آیه قرآن همراه می‌کند؛ آیه‌ای که باید حفظ شود، مفاهیم آن توضیح داده شود و در زندگی روزمره دانش‌آموزان بازتاب پیدا کند.

امسال همزمان با ماه مبارک رمضان و اجرای طرح ملی زندگی با آیه در سطح کشور به خصوص مدارس بیش از ۱۰ هزار دانش آموز آذربایجان غربی با استقبال پرشور از این طرح به استقبال تمرین درس معنویت و انس با قرآن کتاب هدایت زندگی رفته اند.

این برنامه فراتر از یک فعالیت آموزشی صرف است، هدف اصلی طرح، آشنا کردن نوجوانان با آموزه‌های قرآن در قالبی ملموس و کاربردی است؛ هر آیه چراغی کوچک برای هدایت رفتار، تصمیم‌گیری و تعاملات اجتماعی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

طرح «زندگی با آیه» با ترکیبی از حفظ، تببین و مرور روزانه، فضایی ایجاد می‌کند که قرآن به عنوان یک راهنمای زنده و جاری در زندگی دانش‌آموزان حضور داشته باشد. این رویکرد، ضمن تقویت مهارت‌های دینی و اخلاقی، علاقه نوجوانان را به آموزه‌های قرآن افزایش می‌دهد و آنها را تشویق می‌کند تا پیام آیات را در مدرسه، خانه و جامعه عملی کنند.

هر آیه‌ای که روزانه در این طرح معرفی می‌شود، فرصتی برای اندیشه، رشد معنوی و ایجاد حس مسئولیت در دانش‌آموزان است. در این مسیر، نوجوانان با مفاهیم صبر، مهربانی، انصاف و همکاری آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند که قرآن نه تنها کتابی برای حفظ کردن، بلکه چراغ راهنمایی برای زندگی روزمره است.

مسئولان آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر این باورند که چنین برنامه‌هایی می‌تواند هویت دینی و اخلاقی نسل آینده را تقویت کند و نسل نوجوانانی را پرورش دهد که قرآن را نه فقط مطالعه می‌کنند، بلکه زندگی می‌کنند.

استقبال بیش از ۱۰ هزار دانش آموز آذربایجان غربی از طرح زندگی با آیه ها

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی در خصوص برنامه های ماه رمضان امسال در مدارس آذربایجان غربی گفت: امسال همانند چند سال گذشته طرح زندگی با آیه ها محوریت برنامه های قرآنی این اداره کل در ماه مبارک رمضان قرار دارد.

میلاد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر روز آیه منتخب روز ماه رمضان که توسط دبیرخانه ملی این طرح انتخاب شده است در کانال های دانش آموزی مدارس استان در بستر شاد به همراه تبیین و مفهوم آیه ارائه می شود، افزود: در این راستا در پایان همان روز دانش آموزان منتخب که توانسته اند جواب صحیح مسابقه را بدهند به قید قرعه ۲۰ نفر انتخاب و کارت هدیه داده می شود و در کنار آن دو مدرسه که بیشترین مشارکت را نیز داده اند انتخاب و تجلیل می شوند.

وی با بیان اینکه هدف اجرای طرح این است که حفظ و تببین آیات، تجربه‌ای عملی و ملموس برای دانش‌آموزان باشد و انس با قرآن در زندگی واقعی آنها جاری شود، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار دانش آموز در مناطق ۲۵ گانه آموزش و پرورش استان درگیر این طرح شده و استقبال خوبی را شاهد هستیم.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در این طرح تلاش می کنیم انس با قرآن تنها به حفظ محدود نشود و دانش‌آموزان پیام آیات را در تعاملات روزانه خود، تصمیم‌گیری‌ها و رفتار اجتماعی خود پیاده کنند، عنوان کرد: آموزش و پرورش استان سال گذشته اولین دبیرخانه زندگی با آیه ها را تشکیل داد که در این راستا با حضور قائم وزیر کشور به عنوان استان برتر مورد تجلیل قرار گرفت.

جشن تکلیف ۲۰۰۰ نفر متمرکز روزه اولی ها در آذربایجان غربی

صمدی با اشاره به اینکه همزمان با طرح «زندگی با آیه‌ها»، محافل انس با قرآن روزانه در سطح مدارس استان برگزار می‌شود، افزود: محافل انس با قرآن فرصتی است برای تجربه جمعی، یادگیری عملی مفاهیم و ایجاد انگیزه میان دانش‌آموزان. برنامه‌ریزی شده است بزرگترین محفل انس دانش آموزی با حضور تمام مدارس و دانش‌آموزان استان در یک روز مشخص از ماه مبارک رمضان در سطح استان برگزار شود.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی از برگزاری جشن تکلیف روزه اولی ها در استان نیز خبر داد و گفت: همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) جشن روزه اولی ها در استان برگزار می شود و در یک برنامه متمرکز در نظر داریم جشن تکلیف روزه اولی ها با حضور دو هزار دانش آموز در استان برگزار شود.

صمدی از حضور مبلغان دینی در سطح مدارس استان همزمان با ماه مبارک رمضان نیز خبر داد و گفت: امسال بیش از یک هزار و ۲۰۰ مبلغ دینی در مدارس استان ساماندهی شده‌اند تا به سوالات شرعی دانش‌آموزان پاسخ دهند و مسیر آموزش دینی در کنار فعالیت‌های قرآنی، جامع و کامل باشد.

وی همچنین به مرحله شهرستانی مسابقات قرآن، عترت و نماز اشاره کرد و گفت: این مسابقات با مشارکت ۶۲ هزار دانش‌آموز برگزار می‌شود و در کنار آن اجلاسیه شهرستانی نماز فرصت مناسبی برای پرورش اخلاق، مسئولیت‌پذیری و تقویت انس عملی دانش‌آموزان با آموزه‌های دینی است.

صمدی تاکید کرد: تمام این برنامه‌ها، از حفظ روزانه آیات تا محافل انس و جشن‌ها، با هدف تقویت هویت دینی و اخلاقی نوجوانان، ایجاد انگیزه برای زندگی با قرآن و فراهم کردن تجربه عملی از آموزه‌های قرآنی اجرا می‌شود.

طرح زندگی با آیه زمینه ترویج زندگی قرآنی را در بین دانش آموزان فراهم می کند

مدیرکل آموزش و پرورش استان بر اهمیت ترویج معارف دینی در مدارس تاکید کرد و گفت: با استمرار طرح «زندگی با آیه ها» می‌توانیم حافظ قرآن تربیت کنیم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است لذا این مجموعه آماده پای کار آوردن تمام ظرفیت خود در راستای این طرح قرآنی است.

علی اکبر صمدی با بیان اینکه نقش برنامه‌های قرآن، عترت و نماز در ارتقای هویت دینی و تربیت معنوی دانش‌آموزان بسیار مهم است و اجرای منسجم برنامه‌های پرورشی در سال تحصیلی جدید مورد تاکید است، گفت: امسال برنامه های قرآنی ماه مبارک رمضان با محوریت طرح زندگی با آیه ها در سطح مدارس اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در ماه مبارک رمضان ۵ هزار دانش آموز استان و چهار هزار و ۸۰۰ همکار فرهنگی در طرح زندگی با آیه‌ها مشارکت داشته اند که از این تعداد یک هزار و ۱۲۵ نفر مربوط به شهرستان ارومیه بود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، اظهار کرد: همه آیات قرآن کریم به خصوص ۳۰ آیه منتخب در طرح زندگی با آیه‌ها نقشه راه زندگی برای همه انسان به شمار می‌رود و زمینه ترویج زندگی قرآنی را در جامعه به خصوص در بین دانش آموزان فراهم می کند.

اجرای برنامه‌های قرآنی در مدارس علاوه بر پرورش اخلاق و مسئولیت‌پذیری، روحیه همدلی و همکاری میان دانش‌آموزان را تقویت می‌کند و نقش مهمی در ارتقای هویت دینی و تربیتی نسل نوجوان استان دارد.

ماه رمضان در کنار طرح زندگی با آیه ها با این فعالیت‌ها، فرصتی است تا قرآن فراتر از کتاب درسی به منبعی زنده و کاربردی برای رشد معنوی و اخلاقی دانش‌آموزان تبدیل شود.