به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام وحدانیفر در جلسه شورای گسترش فرهنگ قرآنی دهدشت قرآن کریم را متقنترین سند الهی دانست که بر دلها حکومت میکند و اظهار کرد: تمسک به قرآن سرمایه اصلی زندگی انسان است و پرداختن به آن، مسیر زندگی را اصلاح میکند.
وی با اشاره به افزایش گرایش مردم به قرآن پس از برخی اقدامات توهینآمیز به این کتاب آسمانی در کشورهای اروپایی، بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی در خصوص طرح «زندگی با آیهها» و آموزش معلمان و دانشآموزان تأکید کرد.
امام جمعه دهدشت از فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعیت هلالاحمر، بسیج، بازنشستگان فرهنگی و مؤسسات فعال قرآنی خواست تا در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند و پیشنهاد داد دهیاران ورودی روستاها را به پیامهای قرآنی مزین کنند.
وی همچنین از شهرداری خواست همکاری لازم را برای اجرای این برنامهها انجام دهد تا با همافزایی دستگاهها، زمینه گسترش هرچه بیشتر فرهنگ قرآن در جامعه فراهم شود.
