به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که سرویس اطلاعات آمریکا معتقد است ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از جمله عناصر داعش از اردوگاه الهول فرار کرده و در سراسر سوریه مستقر هستند.

مسئولان آمریکایی در گفتگو با این روزنامه تاکید کردند، بعد از خروج نیروهای کرد سوریه دموکرات از این اردوگاه و ورود عناصر رژیم جولانی امنیت در این اردوگاه از بین رفت.

پیشتر نیز فایننشال تایمز گزارش داده بود که هزاران زندانی در اردوگاه الهول توانستند از این اردوگاه فرار کرده و خود را به عراق و ترکیه برسانند. معلوم نیست چه کسی به آنها برای فرار کمک کرده است.

این در حالی است که پیشتر منابع سوری اعلام کردند که صدها تن از اعضای خانواده های داعشی مقابل چشمان نیروهای نظامی آمریکا از اردوگاه الهول فرار کردند.