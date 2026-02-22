به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تونی برک وزیر امور داخلی استرالیا گزارش های منتشر شده مبنی بر این که این کشور برای بازگرداندن اتباع استرالیایی از اردوگاه الهول سوریه حاوی عناصر داعش اقدام می کند را رد کرد.

وی گفت: ما برای بازگرداندن این افراد به کشور اقدام نمی کنیم.

روز دوشنبه ۳۴ زن و کودک از اردوگاه الهول در شمال سوریه آزاد شدند اما به دلایل فنی مجددا تحت بازداشت قرار گرفتند. گفته شده این گروه در نهایت به استرالیا منتقل خواهند شد.

پیشتر نیز نخست وزیر استرالیا اعلام کرده بود که دولتش به این گروه برای بازگشت به کشور کمکی نخواهد کرد.