تشدید درگیری ها در شمال دارفور و بسته شدن مرزها با چاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، نیروی مشترک جنبش‌های مسلح مبارز حامی ارتش سودان، اعلام کرد که توانسته است در محور غربی در مناطق جنوب شرقی شهر الطینه، پیروزی قاطعی بر نیروهای واکنش سریع به دست آورد.

از سوی دیگر، چاد به طور ناگهانی در روز یکشنبه گذرگاه مرزی آدری را که برای ورود کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به منطقه دارفور اختصاص یافته است، بست.

سرگرد متوکل علی، سخنگوی نیروی مشترک، در بیانیه‌ای در روز یکشنبه گفت: "نبردی شدید درگرفت و با شکست دشمن و از بین بردن بیش از سه گروه از نیروهای واکنش سریع و مجبور کردن آنها به فرار از میدان نبرد به پایان رسید."

وی افزود که این نبرد به تصرف 20 خودروی جنگی با تمام تجهیزات آنها و انهدام بیش از 17 خودرو با تمام تجهیزات و خدمه آنها منجر شد، علاوه بر اینکه خسارات سنگین جانی و تجهیزاتی به نیروهای واکنش سریع وارد شد.

وی ادامه داد: "بقایای شبه‌نظامیان که تقریبا به طور کامل شکست خوردند در حال فرار، کشته‌شدگان و تجهیزات خود را زیر ضربات نیروهای ما رها کردند. نیروهای ما به تعقیب آنها ادامه دادند تا کنترل کامل منطقه را به دست گرفته و آن را امن کنند."

از سوی دیگر، ابوبکر احمد امام، سخنگوی مقاومت مردمی در دارفور شمالی (نیروهای حامی ارتش)، در بیانیه‌ای گفت که واکنش سریع چند روز پیش با حمایت نیروهای تشکل آزادیبخش سودان به رهبری الطاهر حجر، در تلاشی ناامیدانه برای تحمیل کوچ اجباری و ایجاد تغییرات جمعیتی با توسل به زور حمله‌ای گسترده و غافلگیرکننده را علیه مناطق الطینه آغاز کرد که این حمله دفع شد.

وی افزود: "عصر یکشنبه، نیروهای ما عملیات‌ کیفی و غافلگیرکننده‌ را با دقت و توانایی علیه مواضع دشمن انجام دادند که به شکست بقایای شبه‌نظامیان منجر شد و آنان به مسافت‌های دور رانده شدند، و خودروهای سوخته و خسارات سنگین خود را به جا گذاشتند، علاوه بر اینکه تعدادی از عناصر آنها به اسارت درآمدند.