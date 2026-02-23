مردم، سرمایه اصلی تامین خون کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به کاهش مراجعات در سه هفته نخست ماه رمضان افزود: بخشی از افت آمار اهدای خون ناشی از نگرانی برخی روزه‌داران درباره ابطال روزه است، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

وی توصیه کرد: برای پیشگیری از بروز ضعف احتمالی، روزه‌داران می‌توانند اهدای خون را در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار انجام دهند.

یکتاپرست ادامه داد: افرادی نیز که تمایلی به اهدای خون در طول روز ندارند، می‌توانند بعد از افطار به مراکز مراجعه کنند چرا که اکثر مراکز انتقال خون بویژه مراکز استان‌ها تا ساعت ۲۲ و یا ۲۳ فعال هستند.

این مقام مسئول افزود: همچنین تیم‌های سیار سازمان انتقال خون در مراسم آیینی ماه مبارک رمضان حضور می‌یابند تا امکان اهدای خون در فضای معنوی این ایام فراهم شود.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به افزایش سفرهای برون‌شهری در روزهای پایانی سال و اوایل فروردین گفت: رشد سفرها به طور طبیعی احتمال وقوع تصادفات و افزایش نیاز بیمارستان‌ها به خون را بالا می‌برد.

وی درباره وضعیت ذخایر خونی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ذخایر در شرایط مطلوب و تحت کنترل است، هرچند اندکی کاهش یافته، اما نیاز مراکز درمانی تامین شده است.

یکتاپرست با تبیین تفاوت شرایط «مطلوب» و «ایده‌آل» در تامین خون افزود: در وضعیت مطلوب ممکن است برخی اعمال جراحی اولویت‌بندی شوند، اما در شرایط ایده‌آل باید خون مورد نیاز در همان لحظه تامین شود.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع برخی مشکلات مالی، تقویت منابع انسانی و نوسازی تجهیزات، این فاصله حدود ۱۵ درصدی با شرایط ایده‌آل در سال آینده برطرف شود.

وی با تشریح فرآیند تولید فرآورده‌های خونی گفت: از هر واحد خون سه فرآورده شامل گلبول قرمز فشرده با ماندگاری ۳۵ تا ۴۰ روز، پلاسما با قابلیت نگهداری تا شش ماه و پلاکت با عمر سه تا پنج روز تولید می‌شود.

یکتاپرست افزود: پلاکت بیشترین نیاز فوری را به خود اختصاص می‌دهد و برای تامین یک نوبت تزریق به بیمار سرطانی، خون اهدایی هشت تا ۱۰ نفر لازم است.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون همچنین از تدوین تقویم روزشمار ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: تمرکز نذر خون در شب‌های قدر باعث می‌شود در این سه شب به اندازه یک ماه خون‌گیری انجام شود، در حالی که به‌ویژه برای پلاکت با ماندگاری کوتاه، توزیع مناسب اهدای خون در طول ماه ضروری است.

وی از مردم خواست اهدای خون را به تمامی روزهای ماه رمضان تسری دهند تا تامین خون بیماران به شکل پایدار و مستمر انجام شود.

