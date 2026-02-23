۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

آتش زدن بخشی از یک مسجد به دست صهیونیست‌ها

شهرک نشینان صهیونیست بخشی از یک مسجد در شمال کرانه باختری را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست ورودی یک مسجد میان روستاهای تل و صره در غرب نابلس واقع در شمال کرانه باختری را به آتش کشیدند.

بر اساس این گزارش، آنها قصد داشت این مسجد را به طور کامل آتش بزنند اما موفق نشدند.

این نخستین باری نیست که شهرک نشینان صهیونیست مساجد را در کرانه باختری آتش می زنند.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز اعتراف کرد که بر اساس گزارش های پلیس رژیم صهیونیستی حملات شهرک نشینان علیه کرانه باختری در ژانویه گذشته در مقایسه با سال قبل 23 درصد افزایش یافته است.

