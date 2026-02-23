موضع قاطع نبیه بری در برابر مداخلات برخی کشورها در امور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که با پیشنهاد ارائه شده از سوی سفرای برخی کشورهای عضو کمیته پنج جانبه مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی مخالف است.

وی اضافه کرد: من در گفتگو با رسانه های سعودی مخالفت خود را با هرگونه به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی اعلام کرده ام.

بری تصریح کرد که تا آخرین لحظه بر موضع خود مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ مشخص شده ایستاده و این پیام را به طرف های ذی ربط داخلی و خارجی ابلاغ کرده است.

وی در خصوص حملات رژیم صهیونیستی علیه بقاع نیز گفت که این حملات به مثابه جنگ جدیدی برای فشار بر لبنان با هدف پذیرش شروط تل آویو است.

لازم به ذکر است پیشتر روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که جوزف عون، رئیس‌جمهور و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، برای اولین بار درخواست‌های مستقیمی از سوی فرانسه و عربستان سعودی برای تمدید دوره مجلس نمایندگان و به تعویق انداختن انتخابات به مدت حداقل یک سال را دریافت کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، پس از بازگشت نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان از آخرین سفرش به فرانسه و تماس‌های او با طرف سعودی این درخواست ها مطرح شده است که مبتنی بر تعویق انتخابات به مدت یک سال و تمدید ریاست وی بر کابینه لبنان در این مدت است.

اولین انتخابات پارلمانی لبنان پس از جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این کشور، قرار است در ۱۰ مه آینده برگزار شود، این در حالی است که به نظر می رسد برخی طرف های بین المللی با مداخله آشکار در امور داخلی لبنان به دنبال مانع تراشی در برگزاری این روند دموکراتیک هستند.