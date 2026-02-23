به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، علی فیاض، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، در واکنش به گسترش تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در خاک لبنان در سایه موضع ضعیف دولت این کشور اعلام کرد که جلسات کمیته مکانیسم (ناظر بر اجرای آتش بس) بیهوده و مشکوک بوده و مذاکره با دشمن، تسلیم شدن در برابر شرایط بی‌پایان و خطرناک است.

علی فیاض گفت: آنچه که حتی از تجاوزات وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی خطرناک‌تر به شمار می‌رود، این است که دشمن علناً قصد خود را برای ماندن در مناطق اشغال شده لبنان و ایجاد کمربند امنیتی برای خودش اعلام کرده و این موضعی بسیار خطرناک است که نمی‌توان آن را در محاسبات و موضع لبنان و ارزیابی وضعیت نادیده گرفت.

وی اظهار داشت: این موضع رژیم اشغالگر بدان معناست که هدف آن از فشار برای خلع سلاح مقاومت، نه مقدمه‌ای برای عقب نشینی این رژیم از خاک لبنان، بلکه مقدمه‌ای برای تثبیت اشغالگری خود و ماندن در کشور ماست.

این نماینده حزب الله تاکید کرد: رژیم صهیونیستی سعی دارد سلاح‌های مقاومت را از بین ببرد تا بتواند در کشور ما بماند، به نقض حاکمیت لبنان ادامه دهد، هر چیزی را که خواست در کشور ما مورد هدف قرار دهد و یک توافق امنیتی به لبنان تحمیل کند که نهایتاً منجر به عادی سازی روابط میان دو طرف و تبادل مناسبات اقتصادی شود.

فیاض تصریح کرد: در این میان لبنان چه سودی خواهد برد و چه دستاوردی خواهد داشت؟ مشخص است که هیچ. نه امنیت، نه حاکمیت، نه ثبات و نه بازگشت ساکنان روستاهای مرزی به خانه‌هایشان.

وی با انتقاد از موضع ضعیف و منفعلانه دولت لبنان در برابر تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی گفت که مسیر مذاکرات فعلی که دولت لبنان پیش گرفته و تحت پوشش آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، برای لبنان بی‌معنی شده و چیزی جز تسلیم شدن در برابر شروط بی‌پایان و خطرناکی که هیچ دستاوردی برای لبنان ندارد، نیست و تهدید جدی برای منافع کشور ماست.

این نماینده فراکسیون مقاومت خاطرنشان کرد که بیانیه‌های محکومیت هیچ معنایی ندارند و جلسات کمیته مکانیسم هم پوچ و مشکوک هستند. سیاست امتیازدهی رایگان که دولت لبنان پیش گرفته، نه تنها موجب عقب نشینی صهیونیست‌ها نمی‌شود، بلکه آنها را برای ادامه تجاوزات و اشغالگری‌ در خاک کشور ما گستاخ‌تر می‌کند.

این نماینده حزب الله در پایان اظهار داشت: اعلام قصد دشمن صهیونیستی برای ماندن در لبنان و اصرار این رژیم بر ترور جوانان ما و نابودی معیشت مردم ما، به خودی خود دلیل و توجیه مناسبی برای حق مردم لبنان در مقاومت جهت دفاع از خود و سرزمینشان است.