گزارش عجیب رسانه صهیونیست از تونل های حماس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وضعیت شبکه‌ تونل‌های نوار غزه همچنان نگران کننده است؛ چرا که در منطقه قرمز حدود ۴۵ درصد از تونل ها معادل ۱۱۵ کیلومتر شناسایی و تخریب شده و همچنان ۱۴۵ کیلومتر دیگر معادل ۵۵ از آنها باقی مانده است.

این شبکه صهیونیستی ادامه داد در منطقه زرد نیز ۸۳ درصد از تونل‌ها معادل ۲۲۰ کیلومتر شناسایی و تخریب شده و همچنان ۴۸ کیلومتر از آنها معادل ۱۷ درصد از تونل‌ها باقی مانده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم اشغالگر تاکید کرد همچنان ۱۹۳ کیلومتر از شبکه تونل‌های حماس در نوار غزه هیچ آسیبی ندیده‌اند و در اختیار نیروهای حماس هستند.