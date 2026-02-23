  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۹

گزارش عجیب رسانه صهیونیست از تونل های حماس در غزه

یک رسانه صهیونیستی گزارش داد که پس از گذشت دو سال از نسل کشی و اشغالگری صهیونیست ها در غزه، همچنان ۱۹۳ کیلومتر از تونل‌های غزه شناسایی نشده و سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وضعیت شبکه‌ تونل‌های نوار غزه همچنان نگران کننده است؛ چرا که در منطقه قرمز حدود ۴۵ درصد از تونل ها معادل ۱۱۵ کیلومتر شناسایی و تخریب شده و همچنان ۱۴۵ کیلومتر دیگر معادل ۵۵ از آنها باقی مانده است.

این شبکه صهیونیستی ادامه داد در منطقه زرد نیز ۸۳ درصد از تونل‌ها معادل ۲۲۰ کیلومتر شناسایی و تخریب شده و همچنان ۴۸ کیلومتر از آنها معادل ۱۷ درصد از تونل‌ها باقی مانده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم اشغالگر تاکید کرد همچنان ۱۹۳ کیلومتر از شبکه تونل‌های حماس در نوار غزه هیچ آسیبی ندیده‌اند و در اختیار نیروهای حماس هستند.

کد خبر 6757150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    جهانبخش IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر پروژه جعلی و درمانده صهیونی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها