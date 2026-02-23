حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: از منظر علمی و تربیتی، طرح زندگی با آیه‌ها بر اساس آموزه‌های وحیانی و با هدف تربیت فرد و جامعه طراحی شده و تمسک به قرآن کریم، محور اصلی این مسیر است. این راهکار قرآنی علاوه بر آموزش قرائت قرآن، نیازمند آموزش مفاهیم قرآن نیز هست.

امام جمعه محمودآباد قزوین بیان کرد: در حقیقت «زندگی با آیه‌ها» آموزش مفاهیم مورد نیاز جامعه با تأکید بر فرهنگ مقاومت، ایثار، دشمن‌شناسی و ولایتمداری است.

وی در خصوص تبدیل شدن «طرح زندگی با آیه‌ها» به عنوان یک جریان پایدار فرهنگی ابراز کرد: بر اساس آیات قرآن کریم، ارتباط با قرآن قطعاً موجب آرامش فردی و اجتماعی، دوری از فساد و فحشا، تحقق عدالت، استحکام خانواده‌ها و هزاران اتفاق مبارک دیگر می‌شود و اجرای این طرح بی‌شک گام مؤثری در جریان‌های مختلف زندگی است.

موسوی با تأکید بر کاربردی بودن این طرح گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح زندگی با آیه‌ها، پیوند مستقیم آیات قرآن با مسائل واقعی جامعه است، به‌گونه‌ای که مخاطب احساس می‌کند قرآن برای امروز او سخن دارد و پاسخ‌گوی نیازهای فکری، اخلاقی و اجتماعی اوست.

استاد حوزه علمیه قزوین افزود: اگر آیات قرآن به زبان ساده، قابل فهم و متناسب با مسائل مبتلابه جامعه تبیین شود، می‌تواند در حوزه‌هایی همچون سبک زندگی، تقویت روحیه مقاومت، افزایش بصیرت اجتماعی و تحکیم باورهای دینی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و جامعه را در برابر جنگ شناختی دشمنان مصون بدارد.

امام جمعه محمودآباد قزوین در پایان گفت: اگر بخواهیم «طرح زندگی با آیه‌ها» را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنیم، باید از ادبیات نوشتاری جذاب، مثال‌های روزمره و مبتلابه جامعه استفاده کنیم و با استمرار برنامه‌ها در طول سال، زمینه نهادینه شدن این طرح را فراهم آوریم.