به گزارش خبرنگار مهر، نیلوفر صفریان در خصوص آغاز تمرینات ملی پوشان در خانه تکواندو بیان کرد: مسابقات آزاد قهرمانی نوجوانان کشور به صورت آزاد برگزار شد و ۱۲۶۰ شرکت‌کننده داشتیم که برای مرحله دوم ۱۰۳ بازیکن گزینش شدند و بین این ۱۰۳ بازیکن، ما ۱۶ نفر را برای ورود به اردو انتخاب کردیم که در حال حاضر داخل اردوی تمرینی حاضر هستند.

صفریان ادامه داد: برای روز چهارشنبه ۶ اسفند انتخابی نهایی‌ جهت شناسایی ترکیب تیم برگزار خواهد شد تا نفرات‌مان را برای مسابقات جهانی ازبکستان فیکس کنیم. تمرینات‌مان به صورت منظم صبح و بعدازظهر در فدراسیون تکواندو در حال پیگیری هست و بچه‌ها خدارا شکر با روند خوبی داشتند. البته باید در نظر بگیریم برخی از تکواندوکاران قبلاً در اردوی ملی حاضر بودند اما برخی جدید هستند تا کنون هیچ اعزام برون‌مرزی و حضور در میادین بین‌المللی را تجربه نکرده اند. قطعا همه افراد حاضر در اردو استعدادهایی هستند که ما می‌توانیم برای نسل های آینده روی آن ها حساب ویژه ای کنیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان با اشاره به برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی اظهار کرد: امیدوارم در مسابقات انتخابی هر کسی که واقعاً شایسته است پیراهن تیم ملی را بر تن و در مسابقات جهانی حضور پیدا کند. ما نیز در کادر فنی قصد داریم بهترین‌ها را گزینش کنیم تا نمایندگان خوبی برای ایران در رویداد جهانی باشیم تا انشاالله بتوانیم در ازبکستان مدال آوری کنیم و روی سکو برویم. تمرینات‌ حدودا دو هفته ای است که در خانه تکواندو در جریان است و به دلیل ضیق وقت باید مرحله نهایی انتخابی را زودتر برگزار کنیم.

صفریان درباره امکانات فدراسیون تکواندو در برگزاری اردوی تمرینی تیم ملی نوجوانان اظهار کرد: تمریناتمان خیلی منظم در دو نوبت صبح و عصر در حال پیگیری است و خداراشکر سالن تمرینی‌مان، تجهیزات‌ و سالن بدنسازی شرایط خوبی دارد و ما مشکلی نداریم که در این راستا باید از نوایی سرپرست فدراسیون، مرادی نایب رئیس و ذوالقدری سرپرست سازمان تیم های ملی نهایت تشکر را داشته باشیم .