ثبت بیش از ۲.۸ میلیون تراکنش کالابرگ الکترونیکی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آمار تجمیعی طرح از ابتدای اجرا تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح تاکنون ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۳۸ تراکنش در استان ثبت شده است.
وی افزود: مجموع ارزش ریالی این تراکنشها به ۵۰ هزار و ۳۴۶ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۵۲ ریال رسیده است که نشاندهنده استقبال مشمولان از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه افرادی که یارانه دریافت نمیکنند اما متقاضی بهرهمندی از کالابرگ هستند، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مربوطه درخواست خود را ثبت کنند، گفت: پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی و تأیید اطلاعات انجام خواهد شد.
وی درباره روند تخصیص اعتبار نیز تصریح کرد: به دلیل ضرورت تأیید اطلاعات در سامانه ثبت احوال کشور و اعلام سیستمی به سازمان هدفمندسازی یارانهها، ممکن است فرآیند اختصاص کالابرگ زمانبر باشد، اما به محض تأیید اطلاعات، اعتبار کالابرگ الکترونیکی تخصیص مییابد.
لقمانی ادامه داد: در طرح جدید، مبلغ یک میلیون تومان برای هر فرد در هر ماه پیشبینی شده که برای چهار ماه، از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵، در صورت احراز شرایط قانونی سرپرست خانوار مقیم ایران، به صورت یکجا شارژ خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت افراد دارای معلولیت گفت: سهمیه کالابرگ افراد دارای معلولیتی که در مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی اقامت دارند، از خانوار کسر و برای همان مرکز شارژ میشود، اما در خصوص افرادی که در کنار خانواده زندگی میکنند، در صورت بروز کسر اعتبار، این موضوع در مراحل بعدی اصلاح خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: فروشندگانی که به طرح کالابرگ متصل هستند، در صورت بروز مشکل و قطع ترمینال میتوانند به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانها مراجعه کنند و فروشگاههای شهر رشت نیز برای پیگیری موضوع به ادارهکل استان مراجعه کنند.
