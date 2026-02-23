جهش شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۳۸۷.۱ می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۳.۸ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۳.۷ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۳.۸ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۰.۲ درصد)، ۳.۶ واحد درصد افزیش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۳.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۳۰.۵ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کمترین تورم فصلی با ۱.۷ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۳.۷ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.۱ درصد)، ۷.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۵.۱ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۴۵.۱ درصد مربوط به گروه "خدمات" است

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۵.۵ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۸.۵ درصد)، ۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهـــارفصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۷۰.۴ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کمترین تورم سالانه با ۳۹.۹ درصد مربوط به گروه "معدن" است