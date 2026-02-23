به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاوه فیروز رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر افزود: بحث استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی از زمان ایجاد دولت الکترونیک آغاز شد و در دو برنامه سابق توسعه نیز به آن اشاره و ظرفیت هایی برای آن دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان هم به عنوان نهاد حاکمیت در حال توسعه این امر است، بیان داشت: سازمان در سه حوزه برنامه‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد. استفاده از خدمات دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هاب این موضوع در دستور کار قرار گرفته است که در قالب برنامه‌هایی مانند استفاده از ربات های دستی، دستیار حقوقی و استفاده از ربات ها در اتوماسیون اداری از آن بهره‌مند خواهیم شد.

وی تصریح کرد: ایجاد یک سیستم مدیریت هوشمند مناطق که استان گلستان پایلوت این طرح است و همچنین طراحی دستیار هوش مصنوعی و سند تحول دیجیتال سازمان از جمله دیگر برنامه ها است که سعی کردیم از پلتفرمهایی استفاده کنیم که در آینده نیز بر روی اینترنت ملی کارایی داشته باشد.

کاوه فیروز ادامه داد: هوشمند سازی فرآیند زمانبری است و به تدریج باید بهبود پیدا کند و روند به روزرسانی این سیستم ادامه دار خواهد بود.

رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سامانه پاسخگویی حقوقی بر روی پرتال سازمان خواهد بود و به دوزبان و برای تمامی افراد قابل استفاده خواهد بود. این سامانه فعلا در حد دو جلد کتاب قانون و مقررات محیط زیست است و فازی که الان با دانشگاه تربیت مدرس پیش می بریم در آینده نیز توسعه خواهد یافت.

وی ادامه داد: ما قوانین متعددی داریم و جمع آوری این قوانین در حوزه محیط زیست کار زمانبری است و باید در یک فازبندی و با برنامه ریزی آن را انجام دهیم.

وی افزود: امیدواریم در سال آینده این سامانه به عنوان یک دستیار حرفه ای حقوقی برای تهیه دادخواست و لایحه دفاعی راه اندازی شود و به عنوان یک وکیل برای مسایل حقوقی عمل کند.

کاوه فیروز تصریح کرد: این سیستم کاملا رایگان است و بسیاری از روندهای حقوقی و قضایی در حوزه محیط زیست را تسریع خواهد کرد. یکی از مشکلات ما این است که وکیل تخصصی حوزه محیط زیست را در کشور بسیار کم داریم و مسایل مرتبط با محیط زیست هم مشخصا بین حوزه ای و بین بخشی هستند مانند مسایل مرتبط با ثبت و مالکیت و یا مرجوع و زحمی شدن محیط‌بان‌ها یا احراز شهادت آنها که در قانون پروسه زمانبری دارد.

وی گفت: این دستیار حقوقی قدرتمند می تواند مسایل حقوقی مرتبط با محیط زیست را از پایه درست مطرح کند و به حل مناقشات کمک کند زیرا بسیاری از پرونده های حقوقی ما تنها به دلیل تنظیم نادرست دادخواست به نتیجه مطلوب و مورد انتظار نمی رسند.

وی تاکید کرد: الان هوش مصنوعی به سمتی پیش رفته است که از آن به عنوان قاضی، بازپرس و وکیل استفاده می‌کنند و طبیعتا سیستم قضایی ما نیز لاجرم از این ظرفیت استفاده خواهد کرد و ما نیز به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید از این ظرفیت بهره ببریم.

رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در این مورد هماهنگی های لازم با معاونت علمی ریاست جمهوری و دستگاه قضایی انجام شده. تمامی دنیا در حال حرکت به این سمت هستند و ما نیز باید برای حرکت در این مسیر برنامه ریزی کنیم.