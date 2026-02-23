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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

احمدپور: آثار تک‌نرخی شدن ارز برای مردم تبیین شود

احمدپور: آثار تک‌نرخی شدن ارز برای مردم تبیین شود

قزوین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین بر نقش رسانه‌ها در تبیین سیاست‌های اقتصادی و زمینه‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان با اشاره به دو دستورکار مهم این نشست اظهار کرد: در این جلسه مدیرکل جهاد کشاورزی استان گزارشی درباره موضوع تک‌نرخی شدن ارز و آثار و تبعات آن بر بازار و واحدهای تولیدی ارائه کرد که هدف از آن، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی است.

وی شورای اطلاع‌رسانی را از بازوهای مهم تبیین و آگاهی‌بخشی در استان دانست و افزود: خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقناع افکار عمومی و انتقال صحیح اطلاعات دارند و باید با هم‌افزایی، زمینه آرامش و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

معاون سیاسی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: فراهم‌سازی بستر حضور گسترده مردم در انتخابات، مسئولیتی همگانی است و نخبگان و فعالان اجتماعی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

احمدپور با تأکید بر اینکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و آرای مردم است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضور مردم در مناسبت‌هایی همچون راهپیمایی‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن جلوه‌ای از انسجام ملی بود، انتخابات ۱۱ اردیبهشت نیز می‌تواند صحنه‌ای از وحدت و توجه به منافع ملی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، در انتخابات پیش‌رو شاهد مشارکتی پرشور و برگزاری رویدادی اثرگذار و سرنوشت‌ساز در استان باشیم.

کد مطلب 6757740

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