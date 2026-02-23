به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان با اشاره به دو دستورکار مهم این نشست اظهار کرد: در این جلسه مدیرکل جهاد کشاورزی استان گزارشی درباره موضوع تک‌نرخی شدن ارز و آثار و تبعات آن بر بازار و واحدهای تولیدی ارائه کرد که هدف از آن، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی است.

وی شورای اطلاع‌رسانی را از بازوهای مهم تبیین و آگاهی‌بخشی در استان دانست و افزود: خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقناع افکار عمومی و انتقال صحیح اطلاعات دارند و باید با هم‌افزایی، زمینه آرامش و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

معاون سیاسی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: فراهم‌سازی بستر حضور گسترده مردم در انتخابات، مسئولیتی همگانی است و نخبگان و فعالان اجتماعی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

احمدپور با تأکید بر اینکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و آرای مردم است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضور مردم در مناسبت‌هایی همچون راهپیمایی‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن جلوه‌ای از انسجام ملی بود، انتخابات ۱۱ اردیبهشت نیز می‌تواند صحنه‌ای از وحدت و توجه به منافع ملی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، در انتخابات پیش‌رو شاهد مشارکتی پرشور و برگزاری رویدادی اثرگذار و سرنوشت‌ساز در استان باشیم.