به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان گفت: اکثر چالش‌های بخش خصوصی ناشی از ابلاغیه‌های متناقض، تفاوت نرخ ارز و محاسبات نادرست بین بانک مرکزی و گمرک است و این مسئله باعث شده بسیاری از بدهی‌های واحدهای تولیدی و صادراتی واقعی نباشد.

وی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان باید فرصت کافی برای انجام تعهدات ارزی خود در چارچوب کارشناسی و واقعی داشته باشند، افزود: اعمال فشارهای کوتاه‌مدت و تهدیدآمیز موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی می‌شود و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تشریح وضعیت صادرات استان عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد صادرات زنجان مربوط به شمش روی است که مشکلات ناشی از ورود موقت، تأخیر در ثبت کوتاژها و نبود هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و گمرک طی سال‌ها تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات اخیر، بسیاری از این مسائل به شکل سیستماتیک حل شده و واحدها در مسیر تعیین تکلیف هستند و با پیگیری مستمر و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و گمرک، انتظار می‌رود مشکلات ارزی استان به طور کامل برطرف شود.

مرادخانی با اشاره به آمادگی واحدهای اقتصادی برای همکاری افزود: همه صادرکنندگان فعال در خط مقدم صادرات همکاری لازم را داشته و آماده‌اند مابقی تعهدات خود را در فرصت مناسب انجام دهند.

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: اختلاف نرخ ارز و مسائل مربوط به تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است.

وی ادامه داد: از یک سو ارز تک‌نرخی مدنظر است و از سوی دیگر مشکلات اجرایی و تأخیر در اعمال تعهدات ارزی از محل ورود موقت باعث شده که تولیدکنندگان با محدودیت‌ها و بدهی‌های غیرواقعی مواجه شوند.