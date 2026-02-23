زارع: طرح نوین آبیاری نخیلات استان بوشهر تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت اجرای پروژههای زیرساختی آب و خاک و توسعه سامانههای نوین آبیاری بویژه طرح نخلستان تاکید کرد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طرح آبیاری نوین در استان بوشهر، عاملی مؤثر در تأمین پایدار آب اراضی کشاورزی، افزایش راندمان و ارتقای بهرهوری نخیلات است و انتظار میرود، اعتبارات لازم برای تسریع در تکمیل این طرح در استان تامین شود.
زارع تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع و خشکسالیهای پیاپی، به منظور مدیریت بهینه منابع آب و افزایش راندمان و بهرهوری و پایداری تولیدات نخلداران استان، اجرای طرح تحول کشاورزی آبیاری نوین ( طرح نخلستان )، ضروری است.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵ هزار هکتار از شبکههای داخلی این طرح در بخشهای سعدآباد و آبپخش اجرا شده، خواستار تامین مالی برای تکمیل این طرح ارزشمند شد.
نیازی شهرکی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر بر آمادگی این معاونت برای همکاری در اجرای پروژههای طرح نوین آبیاری که از طرحهای اولویتدار کشور است تاکید کرد.
