محموله سلاح و مهمات جنگی در تایباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرزبانی خراسان رضوی، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود سلاح به کشور و در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان ، مرزبانان هنگ تایباد موفق شدند، محموله سلاح و مهمات قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: در پی اخبار واصله مبنی بر ورود یک محموله سلاح و مهمات و دپو در جدار مرز به منظور انتقال به عمق کشور در حوزه سرزمینی این هنگ، مراتب در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی قرار گرفت و در یک کار اطلاعاتی مشترک با رعایت ملاحظات حفاظتی نسبت به پاکسازی منطقه مورد نظر اقدام که مرزبانان در محل موفق شدند تعداد ۸ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۶ تیغه خشاب، ۱۲ عدد ماسوره انفجاری ویک قبضه نارجک جنگی ۴۰ تیکه را کشف نمایند که سلاح و مهمات تحویل مراجع ذی الصلاح شد.

وی بیان کرد: مرزبانان شبانه روز در تلاش اند و همواره با تجسس دقیق و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، قاچاقچیان را شناسایی و دستگیر می کنند.