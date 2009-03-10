جلوگیری از قاچاق سوخت و مشروبات الکلی اولویت اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

محمدحسن نعمت الهی در حاشیه گردهمایی دبیران کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شرق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ایجاد کمیته های تخصصی و توجه بیشتر به آنها، اجرای طرح جامع استانی به عنوان محور فعالیت کمیته های زیر مجموعه کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برگزاری همایش ها و نشستهای تخصصی منطقه ای برای تعامل بیشتر از دیگر اولویت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سال آینده است.

معاون پیشگیری برنامه ریزی و امور استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری گفت: سیاست محصول محوری در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین شهری و دریایی، تسهیل تجارت قانونی و افزایش هزینه ریسک قاچاق کالا و تجارت غیرقانونی از دیگر برنامه های ستاد است.

نعمت الهی با اشاره به تقویت اصلاح فرآیندها در دستگاه ها از جمله کم اظهاری در گمرک، جعل اسناد و مدارک اداری در سال آینده خاطر نشان کرد: از فناوری های نوین برای جلوگیری از قاچاق سوخت و کالا بیشتر بهره خواهیم برد.