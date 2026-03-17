۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

انتقام خون شهدا توسط نیروهای مسلح مقتدر گرفته خواهد شد

انتقام خون شهدا توسط نیروهای مسلح مقتدر گرفته خواهد شد

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: انتقام خون پاک شهدا، توسط نیروهای مسلح مقتدر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع صبح سه شنبه با حضور در شهرستان فیروزه در روستای احمدیه حاضر و با خانواده معظم شهید مرزبانی امید توزندجانی دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: شهادت جمعی از هموطنان گرامی، فرماندهان و نیروهای نظامی، فرزند گرانقدر شما و بویژه رهبر محبوب و خانواده عزیز وی را تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

وی تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و سخت نیروهای مسلح در همه رده ها بویژه دلاورمردان هوافضا و نیروی دریایی در سپاه و ارتش به دشمن آمریکایی و صهیونی به دنیا نشان داد که ملت ایران در برابر ظلم و زور کوتاه نخواهد آمد و به اذن الله پیروز این نبرد ، جمهوری اسلامی ایران است.

شجاع در پایان با قدردانی از هموطنان گرانقدر، لوح و هدیه ای را به رسم یادبود به خانواده معظم شهید اهدا و سپس در کنار مزار شهید حاضر و فاتحه ای قرائت کرد.

گفتنی است؛ شهید توزندجانی به همراه همرزمان خود در اولین روز جنگ در هنگ چابهار سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت رسید.

