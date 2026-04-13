۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

کشف سلاح توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد

کشف سلاح توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد

مشهد- فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: مرزبانان مستقر در پست‌های کنترل این یگان با هوشیاری کامل و اشرافیت اطلاعاتی موفق به کشف دو قبضه سلاح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد محمد محمودی، اظهار کرد: مأموران پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور هنگام کنترل خودروها و مسافران ورودی به کشور، به دو دستگاه خودروی تریلی مشکوک شدند. مرزبانان پس از بازرسی کابین این خودروها، دو قبضه سلاح شامل یک برنو و یک دولول به همراه ۱۶۳ فشنگ مرتبط را کشف و ضبط کردند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد با بیان اینکه متهمان به همراه سلاح و مهمات کشف‌ شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند، بر ادامه مبارزه قاطع با هرگونه قاچاق در مرزهای تحت پوشش این یگان تأکید کرد و گفت: مرزبانان این فرماندهی با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی دقیق، اجازه حمل یا توزیع هرگونه سلاح و مهمات غیرمجاز را نخواهند داد و با مشاهده هرگونه بی‌نظمی و تخلف به‌ شدت برخورد خواهند کرد.

