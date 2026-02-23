به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پس از طغیان ۲ رودخانه و جاری شدن سیل در چندین روستا در مرکز و شرق جمهوری کنگو، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار بی‌ خانمان شده‌ اند.

«ژان کلود نگوی»، رئیس جامعه مدنی منطقه پونیا، گفت که باران‌ های شدید در استان مانیما در روزهای اخیر باعث طغیان رودخانه کنگو و رودخانه اولیندی شده و صدها نفر از ساکنان روستاهای کاسرا، توبیلا و اولیندی را آواره کرده است.

نگوی به خبرنگاران گفت: حداقل ۲ هزار و ۵۳۳ خانوار پس از غرق شدن خانه‌ هایشان در آب، آسیب دیده‌ اند. ما از مقامات استانی و ملی و همچنین فعالان بشردوستانه درخواست حمایت می‌ کنیم.

وی گفت که سیل همچنین زیرساخت‌ ها، از جمله مدارس، مراکز درمانی و منابع آب آشامیدنی را ویران کرده است.