محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پویش عظیم «زندگی با آیه‌ها» بیان کرد: تبیین جایگاه راهبردی این طرح در ارتقای بینش قرآنی جامعه و مصونیت‌بخشی در برابر شبهات اهمیت دارد.

وی با دعوت از نخبگان و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی برای اهتمام جدی به این پویش در آستانه ماه مبارک رمضان، بیان داشت: یکی از راهبردی‌ترین رسالت‌های ما در حوزه روابط عمومی، حرکت در مسیر تعالی قرآنی و تلاش برای رفع مهجوریت از کلام وحی در سطح جامعه است لذا باید بدانیم که در پیشگاه قرآن کریم دارای دو ساحت از تکالیف هستیم و نخست وظیفه‌ای فردی و دیگری رسالتی سازمانی که در هیچ‌یک از این دو عرصه مجاز به تسامح و کوتاهی نیستیم.

استاندار سمنان با اشاره به سیره عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی در استناد مستمر به کلام وحی، تصریح کرد: هنگامی که ما به یک مرجع متقن و لایتغیر همچون قرآن کریم تمسک می‌جوییم، فضای جامعه سرشار از طمأنینه می‌شود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خویش همواره به این مبانی بنیادین استناد می‌کنند تا آرامش و اطمینان خاطر را به جامعه تزریق نمایند، ما نیز مکلف هستیم مسیر پیش رو را در پناه قرآن طی کنیم.

کولیوند با تأکید مضاعف بر لزوم مشارکت ساختارمند در پویش «زندگی با آیه‌ها»، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با سازمان تبلیغات اسلامی را یک ضرورت حتمی دانست و افزود: انتظار می‌رود تمامی مجموعه‌ها ارتباط خود را با اداره کل تبلیغات اسلامی وثیق‌تر کنند.

وی افزود: نصب و استفاده از بسترهای نرم‌افزاری معرفی‌شده در پویش زندگی با آیه ها و ترویج آن در دستگاه‌های متبوع، گامی بسیار مؤثر در راستای ترغیب کارکنان و خانواده‌های آنان به انس با مفاهیم الهی خواهد بود.

استاندار سمنان با اشاره به هدف‌گذاری غایی این پویش مبنی بر نهادینه‌سازی ۲۰۰ آیه کلیدی در افکار عمومی، تأکید کرد: چنانچه تبلور عینی این ۲۰۰ آیه در شئون زندگی ما شکل گیرد، بی‌شک قدرت ایستادگی و توانمندی پاسخگویی به مستکبران عالم، با باوری راسخ و متقن محقق خواهد شد.

کولیوند افزود: در روزگاری که پیرامون مسائلی نظیر اهداف انقلاب اسلامی و تقابل با هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی شبهات و آرای متعددی در محافل گوناگون مطرح می‌شود، استناد به محکمات قرآنی تنها راهبردی است که دل‌ها را مستحکم و گام‌ها را برای ایستادگی پای کار انقلاب استوار می‌سازد.

استاندار سمنان با بیان اینکه پویش بزرگ «زندگی با آیه‌ها» نیازمند تبیین و تبلیغ بیشتر است، گفت: روابط عمومی های استان در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند.