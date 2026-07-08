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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

مدارس پیشوا حق اجبار دانش‌آموزان به تهیه لباس فرم جدید را ندارند

مدارس پیشوا حق اجبار دانش‌آموزان به تهیه لباس فرم جدید را ندارند

پیشوا- مدیر آموزش و پرورش پیشوا گفت: مدارس حق ندارند دانش‌آموزان میان‌پایه را به تهیه لباس فرم جدید ملزم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردستانی،بعد از ظهر چهارشنبه، با تأکید بر ممنوعیت اجبار دانش‌آموزان میان‌پایه به تهیه لباس فرم جدید، اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های آغاز سال تحصیلی، هیچ مدرسه‌ای مجاز نیست دانش‌آموزان میان‌پایه را به خرید لباس فرم جدید ملزم کند.

وی که مدیر آموزش و پرورش پیشوا است، افزود: دانش‌آموزان میان‌پایه در صورت مناسب بودن لباس فرم سال گذشته، می‌توانند از همان لباس استفاده کنند و تنها در صورتی که لباس به تشخیص اولیا مستهلک، کوچک یا غیرقابل استفاده باشد، تهیه لباس جدید ضرورت خواهد داشت.

اردستانی با اشاره به ضوابط ثبت‌نام مدارس تصریح کرد: فقط دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم که به‌عنوان ورودی‌های جدید هر مقطع شناخته می‌شوند، ملزم به تهیه لباس فرم جدید هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا این تصمیم را در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های خانواده‌ها و جلوگیری از تحمیل مخارج اضافی به آنان عنوان کرد.

وی در پایان از فعالیت ستاد نظارت بر ثبت‌نام مدارس خبر داد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند هرگونه انتقاد یا شکایت درباره فرآیند ثبت‌نام و لباس فرم مدارس را از طریق ستاد نظارت و واحدهای مربوطه پیگیری کنند.

کد مطلب 6882701

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