به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردستانی،بعد از ظهر چهارشنبه، با تأکید بر ممنوعیت اجبار دانش‌آموزان میان‌پایه به تهیه لباس فرم جدید، اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های آغاز سال تحصیلی، هیچ مدرسه‌ای مجاز نیست دانش‌آموزان میان‌پایه را به خرید لباس فرم جدید ملزم کند.

وی که مدیر آموزش و پرورش پیشوا است، افزود: دانش‌آموزان میان‌پایه در صورت مناسب بودن لباس فرم سال گذشته، می‌توانند از همان لباس استفاده کنند و تنها در صورتی که لباس به تشخیص اولیا مستهلک، کوچک یا غیرقابل استفاده باشد، تهیه لباس جدید ضرورت خواهد داشت.

اردستانی با اشاره به ضوابط ثبت‌نام مدارس تصریح کرد: فقط دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم که به‌عنوان ورودی‌های جدید هر مقطع شناخته می‌شوند، ملزم به تهیه لباس فرم جدید هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا این تصمیم را در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های خانواده‌ها و جلوگیری از تحمیل مخارج اضافی به آنان عنوان کرد.

وی در پایان از فعالیت ستاد نظارت بر ثبت‌نام مدارس خبر داد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند هرگونه انتقاد یا شکایت درباره فرآیند ثبت‌نام و لباس فرم مدارس را از طریق ستاد نظارت و واحدهای مربوطه پیگیری کنند.