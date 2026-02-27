به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه دیر اظهار کرد: رمضان فرصتی راهبردی برای بازگشت جامعه به قرآن، تقویت ایمان و عبور موفق از چالش‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه موقت دیر افزود: تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا مردم با ایمان، آگاهی و توکل به خداوند وارد میدان شده‌اند، دشمن شکست خورده و کشور از بحران‌ها عبور کرده است. پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و عبور از فتنه‌ها، همگی ثمره عمل به آیات قرآن و تبعیت از ولایت بوده است.

وی با اشاره به جایگاه قرآن در تربیت نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: اگر آیات قرآن از حالت تلاوت صرف خارج و وارد متن زندگی شود، جامعه به‌صورت طبیعی مسیر درست را تشخیص خواهد داد. رمضان بهترین فرصت برای این تمرین عملی است؛ اینکه هر روز آیه‌ای را بفهمیم، دستور آن را بشناسیم و در زندگی اجرا کنیم.

سعیدی با مرور دوران ستم رژیم پهلوی گفت: رژیم طاغوت از انسان آگاه، روحانی بیدار و دانشجوی متعهد می‌ترسید، زیرا قرآن به آن‌ها قدرت ایستادگی داده بود. همین ایمان و اتصال به قرآن بود که مردم را به میدان آورد و در سال ۱۳۵۷ بساط طاغوت را برچید.

وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز دشمنان با جنگ تحمیلی و فشارهای گوناگون تلاش کردند این ملت را متوقف کنند، اما اعتقاد مردم به وعده الهی و حضور به‌موقع آن‌ها، کشور را حفظ و آباد کرد.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به نقش محوری رهبری افزود: هر زمان مردم پای ولایت ایستادند و از هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری تبعیت کردند، دشمنان ناکام ماندند؛ چه در فتنه‌ها و چه در جنگ‌های ترکیبی و فشارهای رسانه‌ای.

وی تأکید کرد: حضور مردم، سخن گفتن به‌موقع، اقدام آگاهانه و اعتماد به خداوند، سلاحی است که دشمن را مغلوب می‌کند. این یک افتخار تاریخی برای ملت ایران است.

سعیدی ابراز کرد: با تقویت ایمان، انس با قرآن در ماه مبارک رمضان و گسترش وحدت و معنویت در میان مردم و مسئولان، جامعه اسلامی بیش از پیش در مسیر حق حرکت کند و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) شود.

سعیدی با اشاره به روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، بر ضرورت توجه جدی به تربیت دینی، اعتقادی و اخلاقی فرزندان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: اگر امروز نتوانیم فرزندان خود را با قرآن، مسجد، مجالس دینی و مشاوران و اساتید متعهد آشنا کنیم، دشمن در فرصت‌های بعدی از طریق ابزارهای مختلف به‌ویژه فضای مجازی، در حوزه اعتقادی و دینی سوءاستفاده خواهد کرد.

وی با انتقاد از تضعیف امور تربیتی در مقاطعی از آموزش‌وپرورش اظهار داشت: در یکی از دولت‌ها، امور تربیتی عملاً تعطیل شد و مقام معظم رهبری بارها نسبت به این مسئله تذکر و تأکید دادند که این مسیر به صلاح نظام آموزشی نیست.

امام‌جمعه موقت دیّر تصریح کرد: مدت هاست که آموزش‌وپرورش شهرستان با سرپرستی اداره می‌شود و این وضعیت، رسیدگی به امور تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی از مسئولان استانی خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان دیّر اقدام کنند و افزود: انتخاب مدیر کار پیچیده‌ای نیست، اما تأخیر در این زمینه خسارت‌بار است و آینده تربیتی فرزندان شهرستان را تهدید می‌کند.

امام‌جمعه موقت دیّر با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(سلام‌الله‌علیها) بیان کرد: حضرت خدیجه(س) نخستین بانوی ایمان‌آورنده، پشتیبان اصلی پیامبر اسلام(ص)، همسر وفادار رسول خدا و مادر حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی گفت: شخصیت ایمانی، فداکاری و حمایت همه‌جانبه حضرت خدیجه(س) از پیامبر(ص)، الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی، به‌ویژه بانوان است.

امام جمعه موقت دیّر با تبریک ولادت باسعادت امام حسن مجتبی(ع) و با اشاره به سیره آن حضرت اظهار داشت: هرچه درباره شخصیت، بزرگواری، کرامت و گذشت امام حسن(ع) گفته شود، باز هم کم است.

لزوم حمایت از نیازمندان

وی افزود: سیره کریمانه امام حسن مجتبی(ع) در بخشش، حمایت از فقرا و نیازمندان، باید الگوی عملی جامعه اسلامی قرار گیرد.

سعیدی با اشاره به روز احسان و نیکوکاری و روز اکرام و تکریم خیرین، از نیکوکاران و فعالان امور خیریه قدردانی کرد و گفت: خیرین در حوزه‌های مسکن، مدرسه‌سازی و کمک به نیازمندان نقش مؤثری در کاهش مشکلات اجتماعی دارند.

وی با تأکید بر کمک به فقرا، سالمندان و نیازمندان در ماه مبارک رمضان، از مردم خواست کمک‌های خود را از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد به دست مستحقان واقعی برسانند و خاطرنشان کرد: هر کمکی که در این مسیر انجام شود، چندین برابر برکت خواهد داشت.

خطیب نمازجمعه دیّر با اشاره به روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، بر اهمیت گسترش این سنت اسلامی تأکید کرد و گفت: قرض‌الحسنه می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.

وی ابراز امیدواری کرد: نظام بانکی کشور نیز در مسیر اصلاح و تقویت تسهیلات قرض‌الحسنه گام‌های جدی‌تری بردارد تا مردم بیش از پیش از برکات اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند.

سعیدی با اشاره به هفته منابع طبیعی، استفاده صحیح از منابع طبیعی را حقی الهی و امانتی دانست که در اختیار انسان‌ها قرار گرفته است.

وی با انتقاد از نحوه واگذاری و قرق برخی اراضی توسط منابع طبیعی و محیط‌زیست گفت: بخش‌هایی از اراضی و سواحل که باید با مدیریت صحیح در اختیار مردم قرار گیرد، بدون توجیه مناسب از دسترس جوانان و مردم خارج شده است.

امام‌جمعه موقت دیّر با اشاره به مشکل بیکاری جوانان شهرستان تصریح کرد: وقتی زمین، صیادی و کشاورزی محدود می‌شود، باید برای اشتغال جوانان جایگزین واقعی تعریف شود، نه اینکه فقط توصیه به تغییر شغل داده شود.

وی از استاندار و مسئولان استانی خواست از اختیارات خود برای واگذاری بخشی از این اراضی به‌منظور ایجاد اشتغال، به‌ویژه در حوزه پرورش آبزیان، استفاده کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات اظهار داشت: طبق اعلام مسئولان دستگاه دیپلماسی، مذاکرات در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

سعیدی تأکید کرد: در هر توافقی باید عزت، استقلال، منافع ملی و دستاوردهایی که با خون شهدا به دست آمده، حفظ شود و تجربه‌هایی مانند برجام نباید فراموش شود.

امام‌جمعه موقت دیّر افزود: دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، قابل اعتماد نیستند و هرگونه مذاکره باید با هوشیاری کامل و بدون عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران انجام شود.

سعیدی به تحولات اخیر در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی جریان‌های وابسته به دشمن تلاش داشتند با ایجاد آشوب و سردادن شعارهای انحرافی، فضای دانشگاه‌ها را ملتهب کنند، اما با هوشیاری و حضور به‌موقع دانشجویان انقلابی، این توطئه‌ها خنثی شد.

وی از مواضع انقلابی دانشجویان در دفاع از اسلام، انقلاب، نظام و رهبری تقدیر کرد و افزود: انتظار می‌رفت برخی مسئولان زودتر و شفاف‌تر در حمایت از این جریان دانشجویی موضع‌گیری کنند.

امام‌جمعه موقت دیّر تأکید کرد: وزارت علوم و دستگاه‌های مسئول باید با عوامل اغتشاش و بی‌نظمی در دانشگاه‌ها برخورد قاطع داشته باشند و اجازه تکرار این اقدامات داده نشود.