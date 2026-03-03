آیت‌الله حسین مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ اتحاد و انسجام از سوی همه مردم و مسئولان و نیز مراقبت و هوشیاری کامل در برابر دسیسه‌های دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه امروز دشمن با همه توان و ابزارهای رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی به میدان آمده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی، کوچک‌ترین اختلاف و دوگانگی می‌تواند زمینه سوءاستفاده بدخواهان را فراهم کند، از این‌رو همه جریان‌ها، گروه‌ها و سلایق مختلف باید با محوریت منافع ملی و آرمان‌های انقلاب، وحدت و همدلی خود را تقویت کنند.

وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که هر زمان ملت ما یکپارچه و منسجم در صحنه حاضر بوده‌اند، دشمن ناکام مانده و عقب‌نشینی کرده است؛ بنابراین امروز نیز رمز عبور از این مقطع حساس، حفظ آرامش، تبعیت از رهنمودهای رهبری و تقویت همبستگی اجتماعی در سراسر کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه مسئولان باید با خدمت هرچه بیشتر به مردم، قدردان حضور و همراهی آنان باشند، افزود: در صحنه بودن مردم بزرگوار و آگاه، باطل‌کننده نقشه‌های شوم دشمنان خواهد بود.

وی با تأکید بر توکل به خدای متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تصریح کرد: این تمسک، مایه نجات و سعادت دنیا و آخرت ماست و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم اظهار داشت: بنده جز تقدیر و تشکر از این مردم عزیز، مجاهد و ولایت‌مدار سخنی ندارم و بر این باورم که صاحب اصلی این نظام، وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) است و رشته امور به دست آن حضرت است و بی‌تردید پشتیبان و دعاگوی مردم عزیز خواهند بود.