https://mehrnews.com/x3bwbc ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳ کد مطلب 6764018 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳ اجتماع مردم کرمانشاه در سوگ رهبر شهید کرمانشاه - مردم شهر کرمانشاه در عزای رهبر شهید، آیت الله امام خامنه ای (قدس سره) اجتماع کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6764018 کپی شد مطالب مرتبط تکرار جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به مراکز درمانی سالنهای کشتی و رزمی دالاهو هدف حملات موشکی قرار گرفتند خروش مردم کرمانشاه علیه دشمن صهیونیستی - آمریکایی مراجعه ۲۷۰ مجروح به مراکز درمانی کرمانشاه استاندار کرمانشاه: هیچ بنبستی برای تأمین نیاز مردم پذیرفتنی نیست تشییع باشکوه سه شهید مدافع وطن در سنقروکلیایی برچسبها رهبر شهید رهبر معظم انقلاب اسلامی کرمانشاه
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