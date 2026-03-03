به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دانشگاهیان دانشگاه های آذربایجان غربی به شرح ذیل است،

شهادت مظلومانه‌ قائد امت اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه را به محضر ولی‌الله‌الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، آزادگان جهان، امت اسلامی و بالاخص خدمت ملت شریف و مقاوم ایران، و همچنین جامعه‌ بصیر و فرزانه‌ دانشگاهی تسلیت و تبریک عرض می کنیم.

قائد امت اسلامی که سالیان متمادی در راستای پیشرفت و عزت ایران اسلامی و حمایت از مظلومان جهان، و مجاهدت با استکبار جهانی، رشادت‌ها کرد به آرزوی دیرینه‌ خود رسید و در ماه مهمانی خدا با زبان روزه به مولی و مقتدای خویش امیرالمؤمنین (علیه السلام) ملحق شد. شهادت پاداش مردان خدا و مجاهدان فی سبیل الله است؛ گوارای وجود پاک و مطهرش باد.

‎ملت عزیز و شریف ایران! دشمن سفاک و خونخوار آمریکایی و صهیونی بار دیگر در میانه مذاکره و دیپلماسی، با نقض قوانین بین‌المللی و قواعد حقوق بشر، چهره‌ی پلید و خبیث خود را نمایان کرد و در حمله‌ای ناجوانمردانه و تروریستی به ایران اسلامی، رهبری حکیم و رئوف، عالم و عامل، مدیر و مدبر، شجاع و مجاهد را به همراه شماری از اعضای خانواده، مسئولان کشوری و لشکری و جمع کثیری از غیرنظامیان و زنان و کودکان به شهادت رساند.

‎رفتار تروریستی دشمن جنایتکار در میانه‌ دیپلماسی، مؤید سخنان رهبری راحل مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و هم‌پیمانان اوست. بی‌تردید دشمن امریکایی ـ صهیونی، خیال تجزیه ایران مقتدر و چپاول ثروت‌های عظیم آن را در سر می‌پروراند.

در این شرایط حساس تاریخی، قطعاً ملت بصیر و جامعه‌ دانشگاهی از آزمایشی سرنوشت‌ساز، با افتخار و عزت عبور خواهند کرد و با اتحاد مقدس و انسجام ملی، یاوه‌گویی مزدوران و بیگانه‌پرستان را باطل و خیال سردمداران ظلم و جنایت جهانی را بار دیگر در زباله‌دان تاریخ دفن خواهند کرد.

‎دانشگاهیان دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی با استعانت و توکل به خداوند قادر و متعال، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب تجدید بیعت کرده و آمادگی خود را در صیانت از حریم جمهوری اسلامی و خاک مقدس ایران اسلامی اعلان نموده و پیشاپیش با ولی فقیه منتخب خبرگان رهبری که در چارچوب قانون اساسی انتخاب می شود بیعت می‌نماید و ضمن حمایت و پشتیبانی، از نیروهای مسلح مطالبه دارند عاملان و آمران این جنایت بزرگ و وحشیانه را چنان مجازات و تنبیه نمایند که پشیمانی آن در تاریخ ماندگار و موجب عبرت مزدوران، کینه‌توزان و طماعان به خاک مقدس ایران اسلامی شود.

‎ملت شریف ایران بداند که با انسجام، پشتیبانی و حمایت خود و دیگر آزادگان جهان، انقلاب اسلامی با استعانت از خداوند قادر و عنایت‌های حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه همچون گذشته بر دسیسه‌های دشمنان غلبه خواهد کرد و دیر زمانی نخواهد گذشت که تحقق اراده و وعده‌ی صادق الهی مبنی بر پیروزی ملت ایران و حاکمیت صالحین بر جهان محقق خواهد شد.