به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اوقاف سمنان ضمن محکومیت شدید اقدام بزدلانه و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور ناجوانمردانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، این واقعه را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و تشیع دانست.

وی در ادامه صحبت های خود از آمادگی کامل بقاع متبرکه استان برای اسکان اضطراری زائران و مجاورین در این ایام خبر داد.

مدیرکل اوقاف استان سمنانبا تأکید بر جایگاه معنوی امام‌زادگان به عنوان پناهگاه مومنین، گفت: با توجه به وحشیگری‌ها و جنایات صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها علیه ملت مومن و انقلابی ایران، قطعا هیئات امنا و خادمان امام‌زادگان همانند گذشته نقش ممتاز و انقلابی خود را در خدمت‌رسانی مطلوب در اسکان اضطراری و سایر امور ایفا خواهند کرد.

علیزاده با اشاره به اهمیت وحدت و هم‌دلی در این شرایط حساس، از روسای اوقاف، امنا، مدیران و خادمان بقاع متبرکه خواست تا با هماهنگی و همکاری با مسئولان ستاد هماهنگی سفر و ادارات مرتبط، نقش تاریخی و ماندگار خود را ایفا کنند و هر امکاناتی که دارند در این مسیر بگذارند.

وی افزود: این فرصتی است تا یک بار دیگر وحدت و هم‌دلی عملی خود را به منصه ظهور بگذاریم و نشان دهیم که در کنار هم، قوی‌تر از همیشه هستیم.