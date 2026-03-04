به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در ساعات گذشته، شایعه‌ای در برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اصابت موشک به برخی مقرهای انتظامی منتشر شده بود که این خبر کاملاً کذب و بی‌اساس است.

از تمامی هم استانی‌های عزیز و شهروندان محترم تقاضا می‌شود به شایعات و اخبار منتشر شده در کانال‌های و گروه‌های ناشناس و نامعتبر در بستر فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را صرفاً از طریق منابع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری نمایند.

پلیس با عاملان شایعه‌سازی و نشر شایعه‌های روانی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. پلیس با اشراف اطلاعاتی بر فضای حقیقی و مجازی، با کسانی که اقدام به انتشار شایعات و اخبار کذب می‌کنند، برخورد جدی خواهد کرد.

حفظ آرامش روانی جامعه در شرایط کنونی نیازمند همکاری همگانی است، در این راستا، از تمامی شهروندان درخواست می‌شود در جهت مقابله با جریان‌سازی رسانه‌ای دشمن، همکاری لازم را داشته باشند.

لطفاً اخبار را از منابع موثق و رسمی پیگیری کنید و از انتشار شایعات و اخبار کذب خودداری نمایید.