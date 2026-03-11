شایعه بمباران ترفندی برای سرقت منازل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وفا صفت شایعات منتشر شده در برخی محله‌ها درباره لزوم تخلیه منازل اطراف اماکن مذهبی و مراکز آموزشی به دلیل احتمال بمباراننای واقعی ندارد،.

سرهنگ صفت با بیان اینکه این اخبار هیچ مبنای واقعی ندارد، اظهار کرد: مطالب منتشر شده در فضای مجازی و برخی محافل درباره خطر بمباران و ضرورت ترک منازل اطراف مساجد و مدارس کاملاً کذب است.

وی افزود: انتشار چنین شایعاتی یکی از شگردهای سارقین برای ایجاد ترس و نگرانی میان شهروندان و خالی شدن منازل است تا بتوانند از این شرایط سوءاستفاده کرده و اقدام به سرقت کنند.

رئیس کلانتری پاوه با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم تصریح کرد: افراد سودجو و اشرار تلاش می‌کنند با پخش اخبار دروغین و ایجاد فضای رعب و وحشت، زمینه ارتکاب جرم را فراهم کنند.

سرهنگ صفت در پایان از شهروندان خواست به اینگونه شایعات توجه نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، حضور افراد ناشناس یا رفتارهای غیرعادی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.