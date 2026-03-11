  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

شایعه بمباران ترفندی برای سرقت منازل است

شایعه بمباران ترفندی برای سرقت منازل است

کرمانشاه - رئیس کلانتری پاوه با رد شایعات مربوط به احتمال بمباران و تخلیه منازل اطراف مساجد و مدارس گفت این اخبار جعلی با هدف سوءاستفاده و سرقت از منازل شهروندان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وفا صفت شایعات منتشر شده در برخی محله‌ها درباره لزوم تخلیه منازل اطراف اماکن مذهبی و مراکز آموزشی به دلیل احتمال بمباراننای واقعی ندارد،.

سرهنگ صفت با بیان اینکه این اخبار هیچ مبنای واقعی ندارد، اظهار کرد: مطالب منتشر شده در فضای مجازی و برخی محافل درباره خطر بمباران و ضرورت ترک منازل اطراف مساجد و مدارس کاملاً کذب است.

وی افزود: انتشار چنین شایعاتی یکی از شگردهای سارقین برای ایجاد ترس و نگرانی میان شهروندان و خالی شدن منازل است تا بتوانند از این شرایط سوءاستفاده کرده و اقدام به سرقت کنند.

رئیس کلانتری پاوه با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم تصریح کرد: افراد سودجو و اشرار تلاش می‌کنند با پخش اخبار دروغین و ایجاد فضای رعب و وحشت، زمینه ارتکاب جرم را فراهم کنند.

سرهنگ صفت در پایان از شهروندان خواست به اینگونه شایعات توجه نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، حضور افراد ناشناس یا رفتارهای غیرعادی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6771749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها