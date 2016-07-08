زیرساختهای گردشگری یاسوج متناسب با ظرفیتهای آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علی‌اصغر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج افزود: شهر یاسوج بازهم در تعطیلات عید فطر شاهد هجوم گردشگران از نقاط مختلف کشور بود که این حضور مسؤولان را غافلگیر کرد.

وی بیان کرد: برای خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران استان در ایام تعطیل از جمله عید نوروز، تعطیلات تابستانی باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم بیش از پیش تامین شود.

حسینی اظهار کرد: انتظار می‌رود مردم هم رفتار مناسب و شایسته با میهمانان داشته باشند طوری که میهمانان با خاطره خوشی استان را ترک کنند و در سال‌های دیگر با رغبت بیشتر به استان سفر کنند.

وی تاکید کرد: لازم است برای معرفی هر چه بیشتر شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران تلاش شود.

امام جمعه یاسوج همچنین به سالروز کودتای نوژه اشاره کرد و گفت: آمریکا هر چه در توان داشت برای سرنگونی جمهوری اسلامی از خود نشان داد.

حسینی افزود: همه اقدامات آمریکا علیه جمه.ری اسلامی به در بسته خورد و دلیل آن حرکت مردم پشت سر رهبری و وحدت و اتحاد مردم حول محور ولایت و اسلام بود.

وی عنوان کرد: دشمنان می‌دانستند که انقلاب به دلیل برگرفته شده از اصول اسلام موجب ریشه‌کنی رژیم‌های غیراسلامی در منطقه می‌شود و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند.

حسینی اظهار کرد: توطئه‌های زیادی از اوایل انقلاب تا کنون از سوی دشمنان انجام شده از جمله جنگ ۸ ساله را به ملت ایران تحمیل کردند اما به لطف ملت ایران و رشادت رزمندگان این توطئه خنثی شد هرچند که خسارات‌های زیادی به دنبال داشت.

حسینی تصریح کرد: تا زمانی که روح شهادت طلبی بین ملت ایران وجود دارد دشمنان هرچقدر قدرتمند باشند نمی‌توانند ما را شکست دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه‌های نماز جمعه به هفته حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: مردم باید مراقب فرزندان خود باشند و مسؤولان هم برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در کشور و استان برنامه داشته باشند.

وی افزود: بدحجابی یکی دیگر از توطئه‌های دشمنان برای تخریب دین اسلام و فرهنگ اسلام است و مسئولان باید برای مقابله با معضل بدحجابی چاره‌اندیشی کنند.

حسینی ۲۳تیرماه سالروز حماسه همبستگی ملی در دفاع از ارکان نظام و حمایت از ولایت فقیه و خنثی شدن توطئه دشمنان را نیز گرامی داشت.