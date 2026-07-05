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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۵

روایت زنان کهگیلویه و بویراحمد از امام شهید

روایت زنان کهگیلویه و بویراحمد از امام شهید

تهران-زنان کهگیلویه و بویراحمد ولایت مداری و عشق به امام شهید را روایت می کنند.

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کد مطلب 6880394

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