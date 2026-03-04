به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: هر شخصیتی که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شود، ولی‌فقیه ما بوده و اطاعت از او نیز واجب است.

متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرامون تحولات کشور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»(سوره حج، آیه ۳۹)

ملت بزرگ و قهرمان ایران!

دولت تروریست آمریکا با همکاری سگ هارش در منطقه بار دیگر به خاک ایران تجاوز کرده و این بار رهبر مستضعفان جهان را به شهادت رسانده است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که مظهر همه فضایل بود، همچون جد بزرگوارش در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه، توسط مظهر همه رذایل و پستی‌ها یعنی اشقی‌الاشقیاء به شهادت رسید.

اگرچه رهبر عزیزمان شهید شدند اما خدای ایشان هست و اگرچه نایب امام زمان(علیه‌السلام) در میان ما نیست، اما وجود مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف در میان ما بوده و دستان مبارک ایشان بر سر ملت بزرگ ایران قرار دارد. مسیر روشن ما همان مسیر نورانی جهاد و مبارزه و مقاومت رهبر بزرگ ایران تا نابودی کفار و مستکبرین عالم است.

با تدبیر حکیمانه امام شهیدمان، تمام منافع فرعون زمان در منطقه به آتش کشیده شد؛ هواپیماها و پهپادهای پیشرفته آنان سرنگون شد، ناو مهم آنها هدف قرار گرفت و موشک‌های ملت ایران با معجزه الهی از تمام پدافندهای مدرن آنها عبور کرده و اهداف از پیش تعیین‌شده را نابود کرده است؛ همچنان‌که عصای حضرت موسی علیه‌السلام تمام آنچه که ساحرین زبردست فرعون بافته بودند را بلعید. «فَأَلْقَیٰ مُوسَیٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ»(سوره شعراء، آیه ۴۵)، اما سرانجام باطل فرو ریخت و آنچه را فرعونیان بنا کرده بودند زیرورو کرده است. «ثُمَّ دَمَّرْنَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا کَانُوا یَعْرِشُونَ» (سوره اعراف، آیه ۱۳۷)

ما نمایندگان مجلس، به نمایندگی از ملت ایران، دست و بازوی یکایک رزمندگان غیور اسلام را می‌بوسیم و به این بوسه افتخار می‌کنیم.

فرعون زمان (ترامپ) بداند که سرنوشتی جز غرق شدن و نابودی ندارد؛ زیرا حاصل فساد، برتری‌طلبی، قتل، خیانت و استکبار چیزی جز نابودی نخواهد بود. «فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَیٰ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَی» (سوره نازعات، آیه ۲۴ و ۲۵)

ضمن تشکر از همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در مقابل دشمنان این ملت مبارزه می‌کنند، از مردم عزیز، بصیر و شجاع ایران نیز قدردانی می‌کنیم که با حضور و حمایت خود، دشمنان خارجی و اندک تفاله‌های آنان در داخل را مأیوس کرده‌اند. خداوند را بابت داشتن چنین ملت بزرگی شکرگزاریم.

ملت عزیز ایران!

امور کشور از جهت اقتصادی با تدبیر مسئولان در حال مدیریت است و جای نگرانی نیست. از جهت سیاسی نیز با تعیین شورای موقت رهبری و در ادامه نیز با تعیین رهبری جدید از سوی مجلس خبرگان، آینده‌ای روشن و پیروزی در انتظار ملت خواهد بود. «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»(سوره حج، آیه ۴۰)

ما نمایندگان تأکید می‌کنیم هر شخصیتی که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شود، او ولی‌فقیه ما بوده و اطاعت از او نیز واجب است.»