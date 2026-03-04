به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دومین نشست با ائمه جماعات و کارگزاران مساجد مناطق شهرستان بیرجند اظهارکرد: هدایت، بزرگترین نعمتی است که خداوند به بندگانش عنایت کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان‌کرد: هیچ نعمتی جایگزین نعمت هدایت نمی‌شود و خداوند هر موجودی را که آفریده راه و روش و طریقت را نیز به او آموخته است.

عبادی با اشاره به اینکه این نشان دادن راه و روش گاه به صورت طبیعت، غریزی و فطری و یا از طریق شریعت بوده است، گفت: تنها نعمتی که خداوند به خاطر اعطای آن بر انسان منت می گذارد نیز همین نعمت هدایت و آگاهی است.

وی ادامه داد: امروز مسئله مهم جهان این است که برخی در گمراهی و برای اشباع غرایز خود می خواهند جهان را فرعون گونه به بردگی بگیرند چنانکه شخصی چون ترامپ به کشورهای همسایه ما می گفت این ها گاوه شیرده هستند و آنان نتوانستند پاسخی بدهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آنان بردگی هشت میلیارد مردم جهان را می خواهند، افزود: آنان برای رسیدن به این هدف خود از فریب و دروغ و فاسد کردن کردن مردم استفاده می کنند و در این زمینه طرح و برنامه دارند.

عبادی تأکید کرد: در راستای این هدف استکبار، انسان ها باید از حق و عزت خود دفاع کنند ولی برخی حاضرند ذلت استکبار را بپذیرند.

وی با اشاره به اینکه مستکبران می گویند که برای تسلط بر کشورها به دو شرط نیاز دارند، اظهار کرد: این دو شرط وجود اقلیت خائن و اکثریت احمق است که با وجود چنین افرادی استکبار می تواند بر کشورها مسلط شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اینکه بر نظام جمهوری اسلامی نمی توانند مسلط شوند به واسطه آن است اکثر مردم ایران از بصیرت لازم برخوردارند.

عبادی با بیان اینکه دشمنان در ایران کار را در شرایط فعلی تمام شده می‌دانستند، اظهار کرد: اشتباه استکبار این بود که با آشوب های اخیر مزدوران خود را به نوعی لو دادند و در نهایت دست نشانده‌های آنان دستگیر شدند.

وی بیان کرد: یک دانشمند و پرفسور برجسته ایتالیایی در سخنی گفت که جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند تا 90 میلیون ایرانی برده غرب نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه خون رهبر شهیدمان به پای نهال اسلام و انقلاب ریخته شد، گفت: به تعبیری دیگر این خون مقدس بیداری را در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به همراه خواهد داشت که نتیجه آن را جهان به زودی خواهد دید.

عبادی افزود: رهبر شهید انقلاب از دوران نوجوانی زندگی خود را وقف اسلام و دین خدا کرد.