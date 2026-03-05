هشدار هواشناسی در سمنان؛ کاهش دما و بارش برف در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که همزمان با صبح پنجشنبه شاهد تداوم بارندگی و روند کاهشی دمای هوا به خصوص در نیمه شمالی استان سمنان خواهیم بود.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان پیش بینی کردند فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش‌های پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و مه آلودگی تا روزهای پایانی هفته ادامه یابد.

همچنین روز گذشته هواشناسی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در این مدت وزش بادشدید و گرد و خاک بویژه در ساعات بعد از ظهر و شب پیش بینی می‌شود.

برای مرکز استان سمنان آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده است برای امروز بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان نیز ۱۷ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده اعلام شده است موضوعی که درباره شاهرود نیز صدق خواهد کرد و از ساعات بعد از ظهر امروز در ارتفاعات این شهرستان هم بارش ها پیش بینی شده است.

در میامی افزایش ابرها و بارش پراکنده پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۱۴ و دو درجه بالای صفر، دامغان ۱۵ و سه درجه بالای صفر و میامی ۱۲ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است.

در غرب استان سمنان پدیده خاص جوی مشاهده نمی شود آسمان گرمسار نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز هم ۱۸ و پنج درجه بالای صفر خواهد بود.